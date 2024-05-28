Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bank Muamalat-UIN Sumatera Utara Jalin Kerjasama Pendidikan hingga Penelitian

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |08:50 WIB
Bank Muamalat-UIN Sumatera Utara Jalin Kerjasama Pendidikan hingga Penelitian
Bank Muamalat Jalin Kerjasama dengan UIN Sumatera Utara. (Foto: Okezone.com/Bank Muamalat)
JAKARTA - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menandatangani nota kesepahaman dengan UIN Sumatera Utara. Kerjassama tersebut terkait pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pemanfaatan produk perbankan syariah.

Direktur Keuangan dan Strategi Bank Muamalat Suhendar mengatakan, kerjasama ini mencakup kerja sama produk simpanan, fasilitas pembiayaan dan layanan perbankan lainnya. Dia berharap penandatanganan ini menjadi ‘pintu gerbang’ bagi kerja sama lainnya yang lebih luas.

“UIN Sumatera Utara merupakan nasabah eksisting Bank Muamalat. Oleh karena itu, penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan kelanjutan dari kerja sama sebelumnya tetapi dalam koridor yang lebih luas. Sebagai bank syariah pertama di Indonesia kami siap memberikan layanan perbankan syariah terbaik," ujarnya, Selasa (28/5/2024).

Suhendar menjelaskan, Bank Muamalat fokus pada nasabah ritel di beberapa segmen utama, salah satunya adalah pendidikan. Oleh karena itu, pionir bank syariah di Tanah Air ini siap memberikan layanan yang komprehensif untuk mendukung segmen tersebut.

Cash Management System (CMS) Madina milik Bank Muamalat merupakan salah satu layanan yang ditawarkan kepada UIN Sumatera Utara memberikan layanan transaksi perbankan secara real time. Layanan ini bisa digunakan oleh UIN Sumatera Utara diantaranya untuk pengelolaan keuangan secara terintegrasi dengan sistem pendidikan, mulai dari penggunaan virtual account untuk pembayaran uang kuliah, mempermudah transaksi hingga dokumentasi mutasi rekening yang lebih simpel dan cepat.

