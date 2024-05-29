Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Apakah Pekerja yang Sudah Memiliki Rumah Juga Wajib Ikut Tapera?

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Rabu, 29 Mei 2024 |21:04 WIB
Apakah Pekerja yang Sudah Memiliki Rumah Juga Wajib Ikut Tapera?
Iuran Tapera (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Apakah Pekerja yang Sudah Memiliki Rumah Juga Wajib Ikut Tapera?. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri telah menetapkan peraturan mengenai Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada tanggal 20 Mei 2024 lalu.

Peraturan tersebut diatur pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Beleid tersebut merupakan penyempurnaan dari aturan yang sebelumnya, yang dimana pada proses pengelolaan Tapera dilakukan melalui penyimpanan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu.

Hal tersebut hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan pokok simpanan setelah kepesertaan berakhir.

Lantas, apakah Pekerja yang Sudah Memiliki Rumah Juga Wajib Ikut Tapera? jawaban dari pertanyaan tersebut adalah ya, para pekerja yang telah memiliki rumah juga wajib membayar iuran Tapera jika memenuhi kriteria peserta Tapera.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/470/3149566/rumah_subsidi-XAON_large.jpg
Harga Rumah di Kota Sangat Mahal, Fahri Hamzah: Banyak Pengembang Jadi Spekulan Tanah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/470/3148580/permintaan_rumah_mewah-bJmg_large.jpeg
Permintaan Rumah Mewah Naik 17 Persen di Kawasan Penyangga Jakarta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/470/3146414/rumah-ZwMd_large.jpg
Siap-Siap! Harga Hunian Vertikal Bakal Lebih Murah, Rumah Tapak Jadi Mahal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/470/3136746/rumah_tipe_kecil-0HSL_large.jpg
Harga Properti di RI Naik Tipis, Rumah Tipe Kecil Laku Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/470/3131367/kisah_bantu_minto-7B0w_large.png
Kisah Batu Minto hingga Kutukan, Prasasti Bersejarah dari Malang yang Ada di Rumah Bangsawan Inggris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/470/3123717/rumah-iyFp_large.png
Apa Kabar Proyek Properti Rp2,4 Triliun di Bali?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement