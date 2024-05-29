Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Bagaimana Cara Mencairkan Tapera?

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Rabu, 29 Mei 2024 |20:02 WIB
Bagaimana Cara Mencairkan Tapera?
Iuran Tapera (Foto: Okezone)




JAKARTA - Bagaimana cara mencairkan Tapera? Pro dan kontra muncul usai aturan mengenai Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) diteken Presiden Jokowi.

Para pekerja bertanya-tanya apakah tapera bisa dicairkan? dan jawabannya adalah bisa. Pekerja bisa mencairkan dana tapera saat masa kepesertaan berakhir.

Pemotongan gaji untuk tapera sesuai mandat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera. Aturan ini diteken Presiden Jokowi pada 20 Mei 2024.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjabarkan, dana yang dihimpun dari peserta akan dikelola oleh BP Tapera sebagai simpanan yang akan dikembalikan kepada peserta.

“Dana yang dikembalikan kepada peserta Tapera ketika masa kepesertaannya berakhir, berupa sejumlah simpanan pokok berikut dengan hasil pemupukannya,” jelas Heru Pudyo Nugroho, Selasa (28/5/2024).

Lantas bagaimana cara mencairkan tapera?

Berikut jawaban dari bagaimana cara mencairkan tapera? dikutip Okezone, Rabu (29/5/2024)

Halaman:
1 2
