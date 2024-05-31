Emiten Properti (BSBK) Cetak Laba Bersih Rp17,1 Miliar di Kuartal I-2024

JAKARTA - PT Wulandari Bangun Laksana Tbk (BSBK) mencatat laba usaha sebesar Rp33,4 miliar pada triwulan I-2024. Laba tersebut meningkat 51,98% dibandingkan dengan triwulan I-2023 yang hanya sebesar Rp22,0 miliar.

Alhasil dari sisi bottom line, BSBK berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp17,1 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 352,38% dibandingkan dengan triwulan I-2023. Peningkatan tersebut dikarenakan efisiensi beban pokok pendapatan dan beban keuangan yang dilakukan oleh perseroan.

Menurut Direktur BSBK, Daniel Wirawan, pada Triwulan I-2024, perseroan mencatatkan penjualan dan pendapatan usaha sebesar Rp82,5 miliar mengalami peningkatan sebesar 6,78% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023 yaitu sebesar Rp77,2 miliar.

“Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan pada segmen pendapatan usaha sebesar 19,71%, yang merupakan dampak dari naiknya occupancy rate Mal E-Walk dan Mal Pentacity,” ujarnya, Jumat (31/5/2024).