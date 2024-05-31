Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tarif Listrik Bakal Naik, Ini Bocorannya

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |08:02 WIB
Tarif Listrik Bakal Naik, Ini Bocorannya
Tarif listik bakal naik tahun depan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Masyarakat harus bersiap, pemerintah rencanakan akan menyesuaikan tarif listrik. Namun, pemerintah juga pastikan bahwa subsidi akan tetap diberikan kepada beberapa golongan.

Hal tersebut tercantum dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025. Beberapa golongan yang dipastikan oleh pemerintah akan masih tetap diberikan subsidi adalah para pelanggan golongan R1 450 VA dan R1 900 VA.

"Untuk golongan R1 450 VA dan R1 900 VA subsidi masih diberikan untuk seluruh pelanggan tanpa menyesuaikan pada data acuan kesejahteraan dalam pemberian subsidi listrik," dikutip dari dokumen tersebut, Kamis (30/5/2024).

Penyesuain tarif listrik tersebut sendiri akan dilakukan pada tahun 2025 untuk pelanggan listrik non subsidi golongan rumah tangga kaya (3.500 VA ke atas) dan bagi golongan pemerintah.

Dalam dokumen tersebut, pemerintah menilai bahwa pemberian kompensasi terhadap golongan tarif tersebut berlawanan dengan prinsip distribusi APBN. Sehingga wajar jika tarif golongan pelanggan dapat disesuaikan.

"Untuk itu perlu dilakukan upaya peningkatan ketepatan sasaran agar hanya diberikan kepada Rumah Tangga miskin dan rentan. Selain itu untuk menciptakan keadilan, kebijakan tarif adjustment juga perlu diterapkan bagi pelanggan non subsidi," isi dokumen tersebut.

Halaman:
1 2
