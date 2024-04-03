Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Power Wheeling Masuk RUU EBT, Tarif Listrik Bisa Naik?

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |16:01 WIB
Power Wheeling Masuk RUU EBT, Tarif Listrik Bisa Naik?
Power Wheeling Dibahas dalam RUU EBET/. (Foto: Okezone.com/PLN)
A
A
A

JAKARTA — Skema power wheeling masuk pembahasan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan/EBET. Hal ini pun menuai polemik karena bisa menaikkan tarif listrik pada tingkat konsumen nantinya.

“Implementasi power wheeling bisa berdampak buruk bagi perekonomian di Tanah Air. Kebijakan power wheeling sama sekali tidak pro rakyat karena risiko hilir dari power wheeling adalah kenaikan tarif listrik,” terang Peneliti Energi Universitas Gajah Mada Deendarlianto, Rabu (3/4/2024).

Menurutnya, sudah banyak studi akademik terkait risiko kenaikan tarif atas implementasi power wheeling. Sebab power wheeling merupakan bentuk liberalisasi transmisi listrik yang sesuai dengan undang-undang dasar seharusnya dikuasai penuh oleh negara.

Diketahui, power wheeling bakal kembali dibahas dalam RUU EBET oleh pemerintah dan DPR pada akhir April 2024.

“Jangan sampai RUU EBT nantinya tidak memfasilitasi kepentingan negara, tapi malah justru memfasilitasi kepentingan asing. Sebab power wheeling bertolak belakang sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3,” ujarnya.

Halaman:
1 2
