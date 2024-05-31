Benarkah di Luar Negeri Juga Ada Pinjol seperti Indonesia? Ini Faktanya

JAKARTA - Benarkah di luar negeri juga ada pinjol seperti Indonesia? Ini faktanya yang jarang orang ketahui. Pasalnya pinjaman online (pinjol) menjadi salah satu alternatif untuk mendapatkan uang secara cepat.

Lantas benarkah di luar negeri juga ada pinjol seperti Indonesia? Ini faktanya yang dirangkum Okezone:

Ternyata pinjol memang ada di setiap negara. Sama seperti Indonesia, ada juga pinjaman yang resmi dan tidak resmi berdasarkan ketentuan masing-masing setiap negara.

Berikut pinjaman online di beberapa negara:

1.Korea Selatan

Salah satu pinjol dari Korea Selatan yakni Lendit. Lendit merupakan perusahaan keuangan terkait investasi online yang didirikan pada bulan Maret 2015. Di bawah visi pendiriannya yaitu 'menanamkan keuangan ke dalam teknologi.

Pembiayaan P2P yang dijalankan Lendit adalah platform keuangan berbasis teknologi. Lendit percaya bahwa setiap orang harus menerima tingkat bunga yang dipersonalisasi dan sesuai dengan kredit mereka. Ini mempromosikan pinjaman dengan suku bunga menengah yang wajar dengan menghitung suku bunga yang sesuai secara individual.