HOME FINANCE SMART MONEY

7 Aplikasi Penghasil Uang Terbaru 2024

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |22:00 WIB
Aplikasi Pinjaman online. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - 7 aplikasi penghasil uang terbaru 2024. Dengan adanya perkembangan zaman, masyarakat dapat menghasilkan uang tambahan dengan 7 aplikasi tersebut.

Oleh sebab itu, menjadi menarik untuk kita bahas mengenai 7 Aplikasi Penghasil Uang Terbaru 2024.

Berikut 7 Aplikasi Penghasil Uang Terbaru 2024 yang telah dirangkum Okezone, Jumat (31/5/2024):

1. Toloka

Aplikasi Toloka merupakan aplikasi penghasil uang yang mengharuskan para penggunanya untuk mengerjakan beberapa tugas sederhana. Para pengguna juga dapat memilih tugas yang akan diselesaikan. Ketika para pengguna telah menyelesaikan tugasnya, aplikasi Toloka akan memberikan imbalan.

2. Snack Video

Pada aplikasi Snack Video, para pengguna hanya perlu membuat dan menonton video dari aplikasi Snack Video. Hasil dari membuat dan menonton video tersebut adalah pengguna akan mendapatkan koin yang kemudian harus dikumpulkan. Koin yang dikumpulkan tersebut dapat pengguna cairkan menjadi uang tunai atau pulsa dengan melalui GoPay, OVO, Dana, LinkAja, atau Pulsa.

