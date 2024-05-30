7 Pinjol Data Busuk Cair Tanpa Verifikasi Wajah

JAKARTA - 7 pinjol data busuk cair tanpa verifikasi wajah. Di tengah maraknya industri pinjaman online (pinjol) di Indonesia, muncul kekhawatiran baru mengenai privasi dan keamanan data pribadi pengguna Pinjol.

Masyarakat harus waspada terhadap jasa pinjol yang menawarkan pinjol data busuk, namun tetap cair. Biasanya pinjaman tersebut ilegal tidak berlegalitas OJK.

Data busuk merupakan data palsu yang telah disiapkan sebelumnya. Biasanya data busuk berupa foto palsu, KTP palsu, bahkan nomor darurat palsu.

Data busuk berupa informasi yang tidak akurat dan tidak lengkap, yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk kelalaian dalam pengumpulan data dan tindakan penipuan yang direncanakan. Ini mengindikasikan bahwa data busuk di pinjol adalah informasi palsu yang tidak akurat dan komprehensif, dan digunakan oleh pinjol dalam menilai kelayakan calon peminjam.

Berikut 7 pinjol data busuk cair tanpa verifikasi wajah yang perlu masyarakat hindari yang dikutip Antara, Kamis (30/5/2024):

1. CachCashNow

Aplikasi pinjol ilegal ini belum terdaftar izin OJK dan harus diwaspadai oleh masyarakat. Dengan data busuk pinjol bisa cair dengan menawarkan limit pinjaman Rp10 juta tanpa jaminan. Berdasarkan sumber yang beredar, pengguna pinjol dengan kredit macet ataupun galbay tetap menerima pinjaman.