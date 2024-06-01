Salah Satu Tanda Keuangan Bermasalah, Punya Utang Paylater dan Pinjol

JAKARTA - Salah satu tanda keuangan bermasalah adalah punya utang paylater dan pinjol. Masalah finansial tersebut bisa disebabkan oleh gaya hidup yang di luar kemampuan finansialnya.

Dorongan untuk memiliki gaya hidup yang konsumtif pada saat ini sangatlah besar, terutama bagi masyarakat yang tinggal di perkotaan. Hal tersebut dapat menjadi penyebab salah satu permasalahan finansial.

Gaya hidup di luar kemampuan finansial adalah salah satu tanda bahwa keuangan orang tersebut bermasalah. Karena, jika orang tersebut memiliki gaya hidup yang di luar kemampuan finansialnya, maka orang tersebut memiliki kemungkinan untuk melakukan pinjol dan paylater.

Dikutip dari laman Instagram Perencana Keuangan Pritaghozie, Sabtu (1/6/2024), berikut beberapa contoh dari finansial yang di luar kemampuan:

