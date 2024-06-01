4 Fakta Bayar Tol Tanpa Henti tapi Tarif Bakal Naik

JAKARTA - Pemerintah terbitkan sistem pembayaran tol nirsentuh atau MLFF (Multi Lande Free Flow). Masyarakat cemas akan kenaikan tarif tol.

Teknologi MLFF sendiri merupakan adopsi dari perusahaan asal Hungaria yang mendirikan perusahaan di Indonesia melalui PT Roatex Indonesia. Perusahaan tersebut berinvestasi sekitar Rp4,5 triliun untuk menerapkan sistem pembayaran tol teranyar di Indonesia.

Berikut Fakta bayar tol tanpa henti tapi tarif bakal naik, yang telah dirangkum Okezone, Sabtu (1/6/2024) :

1. Tidak menambah tarif tol pengguna

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menekankan bahwa penerapan jalan tol nir sentuh tidak akan membebani masyarakat dengan peningkatan tarif.