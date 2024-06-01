Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Kebijakan Tapera Potong Gaji Pekerja 3% Tak Akan Ditunda

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |08:17 WIB
Kebijakan Tapera Potong Gaji Pekerja 3% Tak Akan Ditunda
Kebijakan tapera tidak bisa ditunda (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Pelaksanaan tabungan perumahan rakyat (Tapera) tidak bisa ditunda. Sebab, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan program tersebut belum dijalankan.

"Kesimpulan saya bahwa Tapera ini tidak akan ditunda, wong memang belum dijalankan," kata Moeldoko dalam keterangannya, dikutip Sabtu (1/6/2024).

Moeldoko menjelaskan bahwa sejak perubahan dari badan pertimbangan tabungan perumahan (Bapertarum) ke Tapera, belum ada iuran yang masuk dari tahun 2020 hingga 2024.

"Sejak ada perubahan Bapertarum ke Tapera, ada kekosongan dari 2020 ke 2024 tidak ada sama sekali iuran, karena memang Tapera belum berjalan," kata Moeldoko.

"Nanti akan berjalan untuk ASN yang setengah persen APBN setelah ada Permen dari kemenkeu. Selanjutnya untuk pekerja swasta setelah ada permenaker itu baru berjalan dengan baik," tambahnya.

Meski begitu, Moeldoko menyebut bahwa pemerintah akan menggelar dialog dengan terkait pelaksanaan Tapera hingga 2027. Hal itu, diharapkan tak lagi membuat khawatir masyarakat.

"Ke depan pemerintah akan mengedepankan komunikasi dan dialog dengan masyarakat dan dunia usaha. Kita masih ada waktu sampai 2027 jadi ada kesempatan untuk konsultasi ga usah khawatir," kata Moeldoko.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/470/3173387/rumah-5xGC_large.jpg
Pekerja Tak Wajib Jadi Peserta Tapera, Gaji Tidak Dipotong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/470/3116917/tapera-PmEb_large.jpg
Maruarar Sirait hingga Sri Mulyani Jadi Anggota Komite Tapera, Ini Susunan Terbarunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/08/470/3102413/tapera-qTmn_large.jpg
Menteri Ara Usul ke Prabowo Iuran Tapera Bersifat Sukarela, Bukan Wajib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/470/3090415/maruarar-siarit-minta-jadi-komisioner-tapera-sudah-kirim-surat-ke-prabowo-B0G31hGf76.jpg
Maruarar Sirait Minta Jadi Komisioner Tapera, Sudah Kirim Surat ke Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/470/3077279/maruarar-sirait-buka-suara-soal-nasib-tapera-program-jokowi-KGN0tFFtJ9.jpeg
Maruarar Sirait Buka Suara soal Nasib Tapera Program Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/470/3070614/pns-dibidik-jadi-sasaran-iuran-tapera-kapan-berlaku-5qk273G2sC.jpeg
PNS Dibidik Jadi Sasaran Iuran Tapera, Kapan Berlaku?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement