Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Iuran Tapera Potong Gaji 3%, Apindo: Jangan Dipaksakan

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |17:09 WIB
Iuran Tapera Potong Gaji 3%, Apindo: Jangan Dipaksakan
Pengusaha keberatan dengan iuran tapera (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Pengusaha keberatan dengan kewajiban pekerja mengikuti program tabungan perumahan rakyat (Tapera). Iuran Tapera sebesar 3% dari gaji dinilai akan memberatkan pengusaha maupun pekerja.

Iuran Tapera terbaru diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang diterbitkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Mei 2024.

Adapun, simpanan peserta ditetapkan sebesar 3%. Angka itu terdiri dari potongan gaji atau upah pekerja sebesar 2,5% dan 0,5% dari pemberi kerja.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengatakan, pemberlakuan iuran Tapera hanya akan menjadi beban bagi swasta. Pasalnya, program perumahan serupa sudah tercantum di dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Di mana, ada fasilitas pembiayaan perumahan sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015. Ada beberapa poin yang dijelaskan salah satunya, peserta dapat memperoleh manfaat layanan tambahan berupa fasilitas pembiayaan perumahan atau manfaat lain.

Manfaat layanan tambahan dibiayai dari dana investasi JHT sesuai dengan ketentuan atau peraturan.

“Kita keberatan itu pembebanan iuran tambahan Tapera, itu yang kita keberatan, jadi dengan UU-nya sendiri, kan mencakup banyak hal, tapi yang kita keberatan adalah iuran tambahan untuk pemberi kerja dan pekerja untuk Aprera,” ujar Shinta dalam sesi wawancara dengan MNC Trijaya, Sabtu (1/6/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/470/3173387/rumah-5xGC_large.jpg
Pekerja Tak Wajib Jadi Peserta Tapera, Gaji Tidak Dipotong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/470/3116917/tapera-PmEb_large.jpg
Maruarar Sirait hingga Sri Mulyani Jadi Anggota Komite Tapera, Ini Susunan Terbarunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/08/470/3102413/tapera-qTmn_large.jpg
Menteri Ara Usul ke Prabowo Iuran Tapera Bersifat Sukarela, Bukan Wajib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/470/3090415/maruarar-siarit-minta-jadi-komisioner-tapera-sudah-kirim-surat-ke-prabowo-B0G31hGf76.jpg
Maruarar Sirait Minta Jadi Komisioner Tapera, Sudah Kirim Surat ke Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/470/3077279/maruarar-sirait-buka-suara-soal-nasib-tapera-program-jokowi-KGN0tFFtJ9.jpeg
Maruarar Sirait Buka Suara soal Nasib Tapera Program Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/470/3070614/pns-dibidik-jadi-sasaran-iuran-tapera-kapan-berlaku-5qk273G2sC.jpeg
PNS Dibidik Jadi Sasaran Iuran Tapera, Kapan Berlaku?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement