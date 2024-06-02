3 Fakta Pinjol dari Lokasi DC Lapangan yang Sering Didatangi hingga Cara Hapus Data Pribadi

Lokasi yang sering didatangi DC Pinjol (Foto: Shutterstock)

JAKARTA — Tren pemakaian pinjaman online di Indonesia kian menjamur setiap tahunnya. Pengguna pinjol pun beragam mulai dari remaja hingga orangtua.

Meningkatnya pemakaian pinjol di Indonesia ternyata menjadi kesempatan bagi sebagian orang untuk melakukan aksi kejahatan. Beberapa nasabah pinjol melaporkan adanya penyalahgunaan data pribadi.

Modus operasi ini umumnya melibatkan seseorang yang meminjam uang lewat pinjol menggunakan alamat dan nomor rekening orang lain.

Tak berhenti disana, fenomena gagal bayar juga marak terjadi di masyarakat. Hal tersebut membuat mereka dikejar-kejar debt collector lapangan sampai ke kediaman pribadi.

Berikut 3 fakta pinjol dari lokasi DC lapangan yang sering didatangi hingga cara hapus data pribadi, dikutip Minggu (2/6/2024):

1. Lokasi yang Sering Didatangi DC Lapangan

Berikut adalah wilayah yang sering didatangi oleh debt collector lapangan untuk menagih utang pinjol: