Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pertamina Cabut Izin SPPBE LPG 3 Kg Nakal

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |05:09 WIB
Pertamina Cabut Izin SPPBE LPG 3 Kg Nakal
Pertamina cabut izin SPBE nakal (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA — Kualitas serta Kuantitas LPG 3 KG saat ini sedang dalam proses pengecekan ulang oleh pertamina. Pengecekan dilakukan di dua lokasi Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) Kota Bekasi yaitu SPPBE Surya Alam Pratama dan SPPBE Pacific Sumber Segara menggunakan metode sampling masing-masing 50 tabung dari kedua SPPBE.

Sales Area Karawang Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal dan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) melakukan uji petik pengecekan terhadap LPG 3 KG tersebut.

Sales Area Manager Retail Karawang Achmad Rifqi menyampaikan, hasil pengecekan yang dilakukan oleh Pertamina Patra Niaga, UPTD Metrologi dan Hiswana Migas LPG 3 KG disana kualitas serta kuantitasnya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Hasil pemeriksaan di dua lokasi SPPBE Kota Bekasi tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/10/2021 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus tanggal 13 Oktober 2011," jelas Rifqi, Jumat (31/5/2024).

Sementara itu, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat Eko Kristiawan menyampaikan Pertamina Patra Niaga akan terus memantau dan mengecek pengisian tabung gas LPG di SPPBE agar LPG yang sampai ke tangan masyarakat sesuai dengan isi dan takaran yang tepat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186337/bahlil-NWm1_large.jpg
Bahlil: Kuota LPG 3 Kg Ditambah 350 Ribu Ton Antisipasi Nataru 2026, Tanpa Tambah Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185804/purbaya-lrBY_large.jpg
Purbaya dan Bahlil Rapat Tertutup Bahas Penambahan Kuota LPG 3 Kg Jelang Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174159/purbaya-0VF8_large.jpg
3 Fakta Purbaya Ungkap Harga Asli LPG 3 Kg hingga Disentil Bahlil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/320/3166427/lpg-C1Vu_large.jpg
4 Fakta Beli LPG 3 Kg Wajib KTP di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/320/3165401/bahlil-AThC_large.jpg
Bahlil Ungkap Beli LPG 3 Kg Pakai KTP Berlaku 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/320/3153073/lpg-sit5_large.jpg
3 Fakta LPG 3 Kg Satu Harga Berlaku 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement