Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Diprediksi Menguat Terbatas

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |07:22 WIB
IHSG Hari Ini Diprediksi Menguat Terbatas
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini berpotensi menguat terbatas pada sepanjang perdagangan. Pergerakan IHSG hari ini akan berada di kisaran 6,954 - 7.123.

CEO PT Yugen Bertumbuh Sekuritas, William Surya Wijaya mengatakan, pergerakan IHSG di awal bulan terlihat sedang mengalami teknikal rebound pasca berada dalam tekanan pada beberapa waktu sebelumnya.

"Sedangkan pasca rilis data perekonomian tingkat inflasi yang mencatatkan hasil yang cukup baik turut menopang pergerakan IHSG saat ini,,” tulis William dalam risetnya Selasa (4/6/2024).

Menurut William, masih cukup besarnya capital outflow yang tercatat secara ytd serta masih belum menentunya situasi geopolitik tetap perlu diwaspadai oleh para investor.

Sebelumnya, IHSG ditutup ke zona hijau pada sesi terakhir perdagangan. IHSG berakhir naik 65,45 poin atau 0,94% ke level 7.036,19.

Pada penutupan perdagangan kemarin, terdapat 278 saham menguat, 299 saham melemah, dan 203 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp10,4 triliun dari 15,7 miliar saham yang diperdagangkan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/278/3028210/ihsg-diprediksi-menguat-terbatas-di-awal-semester-ii-2024-A0E4wyXJG4.jfif
IHSG Diprediksi Menguat Terbatas di Awal Semester II-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/278/3027415/ihsg-tembus-level-7-063-menguat-1-3-di-akhir-perdagangan-otPNoPf1rB.jpg
IHSG Tembus Level 7.063, Menguat 1,3% di Akhir Perdagangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/278/3027261/ihsg-meroket-1-3-ke-level-7-058-di-jeda-sesi-i-ZSsuENlMng.jpg
IHSG Meroket 1,3% ke Level 7.058 di Jeda Sesi I
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/278/3027200/ihsg-pagi-ini-menguat-tembus-level-7-000-NXVUrE4UEF.jpeg
IHSG Pagi Ini Menguat, Tembus Level 7.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/278/3027193/riset-mnc-sekuritas-ihsg-berpotensi-koreksi-cdTaT4ehY6.jpeg
Riset MNC Sekuritas: IHSG Berpotensi Koreksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/278/3027172/rawan-profit-taking-simak-rekomendasi-saham-hari-ini-N9OkOH5Wgy.jpg
Rawan Profit Taking, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement