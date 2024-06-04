IHSG Hari Ini Diprediksi Menguat Terbatas

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Freepik)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini berpotensi menguat terbatas pada sepanjang perdagangan. Pergerakan IHSG hari ini akan berada di kisaran 6,954 - 7.123.

CEO PT Yugen Bertumbuh Sekuritas, William Surya Wijaya mengatakan, pergerakan IHSG di awal bulan terlihat sedang mengalami teknikal rebound pasca berada dalam tekanan pada beberapa waktu sebelumnya.

"Sedangkan pasca rilis data perekonomian tingkat inflasi yang mencatatkan hasil yang cukup baik turut menopang pergerakan IHSG saat ini,,” tulis William dalam risetnya Selasa (4/6/2024).

Menurut William, masih cukup besarnya capital outflow yang tercatat secara ytd serta masih belum menentunya situasi geopolitik tetap perlu diwaspadai oleh para investor.

Sebelumnya, IHSG ditutup ke zona hijau pada sesi terakhir perdagangan. IHSG berakhir naik 65,45 poin atau 0,94% ke level 7.036,19.

Pada penutupan perdagangan kemarin, terdapat 278 saham menguat, 299 saham melemah, dan 203 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp10,4 triliun dari 15,7 miliar saham yang diperdagangkan.