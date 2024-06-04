Jokowi Terbitkan Keppres Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengumumkan bahwa Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono dan Wakilnya Dhony Rahajoe resmi mundur dari jabatannya.

"Ini terkait dengan kepemimpinan di Otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu bapak Presiden menerima surat pengunduran dari pak Dhony selaku wakil kepala Otoritas IKN," kata Pratikno dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta.

"Kemudian beberapa waktu berikutnya pak Presiden juga menerima surat pengunduran diri dari bapak Bambang Susantono sebagai kepala Otoritas IKN," sambungnya.

Pratikno membeberkan bahwa keputusan Presiden mengenai pemberhentian Bambang dan Dhony secara hormat telah diterbitkan oleh Presiden Jokowi.

"Nah telah terbit keputusan presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bambang Susantono sebagai kepala Otorita IKN dan juga bapak Dhony Rahajoe sebagai wakil kepala Otorita IKN.