HOME FINANCE PROPERTY

Wapres Buka Suara Kepala Otorita IKN yang Baru Ditunjuk Prabowo

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |15:16 WIB
Wapres Buka Suara Kepala Otorita IKN yang Baru Ditunjuk Prabowo
Kepala Otorita IKN Bambang Susantono Mengundurkan Diri. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengungkapkan Kepala dan Wakil Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) definitif bisa ditunjuk Presiden baru. Di mana Presiden Terpilih untuk periode selanjutnya adalah Prabowo Subianto.

“Bisa saja, bahwa yang menunjuk Presiden baru nanti,” ungkap Wapres di sela kunjungan kerjanya di Merauke, Papua Selatan, Selasa (4/6/2024).

Meski begitu, Wapres mengatakan hingga saat ini belum ada kepastian mengenai hal itu setelah Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono dan Wakilnya Dhony Rahajoe mundur dari jabatannya.

“Tapi yang jelas belum ada pembicaraan yang sekarang ini, apakah sebelum Presiden baru sudah ditunjuk atau mungkin saja penunjukan itu sesaat sesudah Presiden baru dilantik,” ujar Wapres.

Wapres pun mengharapkan agar pembangunan IKN akan terus berjalan dengan baik meski saat ini dipimpin oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai Plt. Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni jadi wakilnya.

