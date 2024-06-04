Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

7 Apk Penghasil Uang Rp100 Ribu per Hari Tahun 2024

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |22:03 WIB
7 Apk Penghasil Uang Rp100 Ribu per Hari Tahun 2024
7 Apk Penghasil Uang Rp700 Ribu per Hari Tahun 2024. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - 7 apk penghasil uang Rp100 ribu per hari tahun 2024 yang dapat dicoba. Masyarakat dapat mencoba 7 aplikasi tersebut untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

Seiring perkembangan teknologi yang ada, banyaknya berbagai teknologi yang mempermudah dalam mencari penghasilan, salah satunya dari aplikasi.

Setiap orang dapat mendapatkan uang dengan hanya bermodalkan internet dan handphone. Namun, perlu juga untuk diperhatikan mengenai rating dan ulasan dari pengguna lainnya.

Berikut 7 apk penghasil uang 100 ribu perhari tahun 2024 yang telah dirangkum dari berbagai sumber:

1. Snack Video

Pada aplikasi Snack Video, para pengguna hanya perlu membuat dan menonton video dari aplikasi Snack Video. Hasil dari membuat dan menonton video tersebut adalah pengguna akan mendapatkan koin yang kemudian harus dikumpulkan. Koin yang dikumpulkan tersebut dapat pengguna cairkan menjadi uang tunai atau pulsa dengan melalui GoPay, OVO, Dana, LinkAja, atau Pulsa.

2. TikTok

Para pengguna aplikasi TikTok dapat menghasilkan uang dari endorsement hingga berjualan. Pada aplikasi TikTok para pengguna juga dapat mengumpulkan poin yang dapat ditukarkan menjadi uang dengan mengundang teman atau orang lain untuk mengunduh dan menjadi pengguna aplikasi TikTok dan menonton video.

3. Helo

Aplikasi Helo merupakan aplikasi yang akan memberikan hadiah kepada para penggunanya. Hadiah tersebut dapat pengguna cairkan menjadi uang. Para pengguna hanya perlu menonton dan membagikan video yang tersedia.

4. Shopee

Aplikasi Shopee merupakan aplikasi penghasil uang. Para pengguna dapat menghasilkan uang dengan berjualan. Selain berjualan pada aplikasi shopee para pengguna juga dapat menonton video dan bermain game untuk mendapatkan koin. Koin tersebut nantinya dapat ditukarkan dengan uang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/455/3181467/ekonomi-9q4z_large.jpg
Soal Harta Warisan, Banyak Keluarga Khawatir Kekayaan Tak Bertahan ke Generasi Berikutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/622/3167581/rupiah-Tnoz_large.jpg
5 Cara Mengatur Keuangan Rumah Tangga dengan Gaji Rp3 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/622/3164373/keuangan-8xqB_large.jpg
55% Orang RI Belum Punya Rencana Keuangan Jangka Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/622/3155185/tips_keuangan-pIR8_large.png
Strategi Keuangan Cerdas bagi WNI yang Kerja di Luar Negeri, Gaji Tak Langsung Ludes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/622/3152825/tips_mengelola_uang-WvSQ_large.png
Siapa Mau Kaya Raya? Ini 4 Cara yang Tak Pernah Dipelajari di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/622/3148835/rupiah-6130_large.jpeg
Mau Hidup Bebas Finansial? Coba Tips Hemat Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement