7 Apk Penghasil Uang Rp100 Ribu per Hari Tahun 2024

JAKARTA - 7 apk penghasil uang Rp100 ribu per hari tahun 2024 yang dapat dicoba. Masyarakat dapat mencoba 7 aplikasi tersebut untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

Seiring perkembangan teknologi yang ada, banyaknya berbagai teknologi yang mempermudah dalam mencari penghasilan, salah satunya dari aplikasi.

Setiap orang dapat mendapatkan uang dengan hanya bermodalkan internet dan handphone. Namun, perlu juga untuk diperhatikan mengenai rating dan ulasan dari pengguna lainnya.

Berikut 7 apk penghasil uang 100 ribu perhari tahun 2024 yang telah dirangkum dari berbagai sumber:

1. Snack Video

Pada aplikasi Snack Video, para pengguna hanya perlu membuat dan menonton video dari aplikasi Snack Video. Hasil dari membuat dan menonton video tersebut adalah pengguna akan mendapatkan koin yang kemudian harus dikumpulkan. Koin yang dikumpulkan tersebut dapat pengguna cairkan menjadi uang tunai atau pulsa dengan melalui GoPay, OVO, Dana, LinkAja, atau Pulsa.

2. TikTok

Para pengguna aplikasi TikTok dapat menghasilkan uang dari endorsement hingga berjualan. Pada aplikasi TikTok para pengguna juga dapat mengumpulkan poin yang dapat ditukarkan menjadi uang dengan mengundang teman atau orang lain untuk mengunduh dan menjadi pengguna aplikasi TikTok dan menonton video.

3. Helo

Aplikasi Helo merupakan aplikasi yang akan memberikan hadiah kepada para penggunanya. Hadiah tersebut dapat pengguna cairkan menjadi uang. Para pengguna hanya perlu menonton dan membagikan video yang tersedia.

4. Shopee

Aplikasi Shopee merupakan aplikasi penghasil uang. Para pengguna dapat menghasilkan uang dengan berjualan. Selain berjualan pada aplikasi shopee para pengguna juga dapat menonton video dan bermain game untuk mendapatkan koin. Koin tersebut nantinya dapat ditukarkan dengan uang.