HOME FINANCE SMART MONEY

10 Aplikasi Penghasil Uang Beneran

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |21:06 WIB
10 Aplikasi Penghasil Uang Beneran. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA Aplikasi penghasil uang beneran yang dapat menjadi opsi untuk mencari penghasilan tambahan. Belakangan ini, tren penggunaan pinjaman online di kalangan masyarakat Indonesia semakin meningkat.

Kebutuhan yang semakin besar tidak diiringi depan pendapatan yang cukup membuat masyarakat mau tidak mau menggunakan pinjol.

Daripada menggunakan pinjol lalu dikejar-kejar debt collector karena gagal bayar pinjol, masyarakat dapat mencoba aplikasi berikut. Caranya pun cukup mudah hanya butuh akses internet dan ikuti perintah dari masing-masing aplikasi.

Berikut deretan aplikasi penghasil uang beneran dirangkum dari berbagai sumber, Senin (6/3/2024):

1. TikTok

Tidak hanya menciptakan video pendek, TikTok juga bisa digunakan sebagai sumber pendapatan dengan berbagai metode. Pengguna memiliki kebebasan untuk memilih strategi yang sesuai untuk menghasilkan uang, seperti menjadi influencer (mempromosikan produk), mendaftar sebagai TikTok Affiliate (mempromosikan produk dan mendapatkan komisi) dengan meletakkan tautan produk dari toko resmi melalui fitur keranjang kuning dalam video yang diunggah, melakukan Live Gifting dengan mengumpulkan donasi hadiah dari penonton saat siaran langsung dalam bentuk stiker, dan masih banyak lagi.

2. EbangBit

EbangBit merupakan aplikasi yang memberikan berbagai misi dan memungkinkan penggunanya mendapatkan penghasilan dengan cepat. Salah satu caranya yaitu bisa melalui investasi dengan menggunakan saldo yang kecil.

Namun, untuk memulainya pengguna harus melakukan deposit awal ke dalam akun yang telah didaftarkan dan diaktifkan.

3. Shopee Tanam

Shopee Tanam merupakan salah satu aplikasi yang berada di platform Shopee. Game ini dapat dimainkan secara virtual dengan mengundang teman untuk saling siram tanaman agar tanaman segera berbuah menjadi koin Shopee.

Penggunanya juga dapat mengikuti diskon bonus koin menarik jika tersedia. Setelah koin terkumpul banyak, pengguna dapat menukarnya menjadi uang.

4. Top Rich

Top Rich merupakan aplikasi yang menyediakan berbagai jenis permainan di dalamnya. Agar bisa mendapatkan uang, setiap player harus menyelesaikan beberapa tugas terlebih dahulu dan banyak memainkan permainan yang tersedia. Selain itu, untuk mendapat lebih banyak uang, setiap player juga bisa mengundang orang lain.

5. Runtopia

Runtopia memungkinkan penggunanya untuk menghasilkan uang melalui koin olahraga untuk melacak langkah harian, berolahraga, dan mendorong orang lain untuk berkembang dengan mendapatkan hadiah sebagai balasannya di aplikasi penghasil uang ini.

Pengguna dapat menukar koin melalui game penghasil uang ini untuk penawaran, diskon, dan hadiah saat terhubung dengan komunitas sosial.

6. JadiDuit

JadiDuit menjadi aplikasi yang sangat direkomendasikan untuk menghasilkan banyak uang. Aplikasi asli Indonesia ini mengharuskan pengguna nya untuk melakukan tugas-tugas tertentu untuk mendapat poin yang bisa ditukar menjadi voucher dan uang tunai.

