HOME FINANCE MARKET UPDATE

Jangan Lewatkan! Global Mediacom Tawarkan Obligasi dan Sukuk Ijarah IV Tahap II-2024

Kristalensi Bunga Nauli Sihite , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |15:38 WIB
Jangan Lewatkan! Global Mediacom Tawarkan Obligasi dan Sukuk Ijarah IV Tahap II-2024
Global Mediacom Gelar Panawaran Sukuk dan Obligasi. (Foto: Okezone.com/MNC Sekuritas)
A
A
A

JAKARTA - PT Global Mediacom Tbk (BMTR) melakukan penawaran awal (bookbuilding) Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap II Tahun 2024. Di mana Obligasi dan Sukuk sebanyak-banyaknya sebesar Rp1,3 triliun yang terdiri dari obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp650 miliar dam Sukuk Ijarah sebanyak-banyaknya sebesar Rp650 miliar.

Obligasi dan sukuk ijarah ini ditawarkan dalam tiga seri, dengan kupon obligasi dan cicilan imbalan dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment), antara lain:

Seri A: 8,00% - 8,75% dengan tenor 370 hari kalender.

Seri B: 9,75% - 10,25% dengan tenor 3 tahun.

Seri C: 10,50% - 11,00% dengan tenor 5 tahun.

Adapun indikasi jadwal penawarannya sebagai berikut:

Masa Penawaran Awal (bookbuilding) : 13 – 27 Mei 2024

Perkiraan Masa Penawaran Umum: 12 – 14 Juni 2024

Perkiraan Tanggal Penjatahan: 19 Juni 2024

Perkiraan Pembayaran dari Investor: 20 Juni 2024 pukul 10.00 WIB

Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik: 21 Juni 2024

Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia: 24 Juni 2024

1 2
