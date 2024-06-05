JAKARTA - PT Global Mediacom Tbk (BMTR) melakukan penawaran awal (bookbuilding) Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap II Tahun 2024. Di mana Obligasi dan Sukuk sebanyak-banyaknya sebesar Rp1,3 triliun yang terdiri dari obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp650 miliar dam Sukuk Ijarah sebanyak-banyaknya sebesar Rp650 miliar.
Obligasi dan sukuk ijarah ini ditawarkan dalam tiga seri, dengan kupon obligasi dan cicilan imbalan dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment), antara lain:
Seri A: 8,00% - 8,75% dengan tenor 370 hari kalender.
Seri B: 9,75% - 10,25% dengan tenor 3 tahun.
Seri C: 10,50% - 11,00% dengan tenor 5 tahun.
Adapun indikasi jadwal penawarannya sebagai berikut:
Masa Penawaran Awal (bookbuilding) : 13 – 27 Mei 2024
Perkiraan Masa Penawaran Umum: 12 – 14 Juni 2024
Perkiraan Tanggal Penjatahan: 19 Juni 2024
Perkiraan Pembayaran dari Investor: 20 Juni 2024 pukul 10.00 WIB
Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik: 21 Juni 2024
Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia: 24 Juni 2024