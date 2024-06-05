Perbandingan Gaji Claudia Sheinbaum Presiden Perempuan Meksiko Pertama vs Megawati Soekarno Putri

JAKARTA - Perbandingan gaji Claudia Sheinbaum Presiden perempuan meksiko pertama vs Megawati Soekarno Putri. Hal ini dikarenakan keduanya sangat berpengaruh dalam perkembangan politik di negaranya.

Sebab, Megawati Soekarno Putri merupakan Presiden pertama wanita di Indonesia. Hal ini juga diikuti oleh Claudia Sheinbaum.

Dengan jabatan mereka, beberapa warganet penasaran mengenai kedua penghasilannya sebagai Presiden. Lantas berapa gajinya?

Berikut perbandingan gaji Claudia Sheinbaum Presiden perempuan meksiko pertama vs Megawati Soekarno Putri:

-Claudia Sheinbaum

Sheinbaum memasuki dunia politik pada tahun 2000, ketika dia ditunjuk sebagai sekretaris lingkungan hidup Mexico City oleh Obrador, yang saat itu menjabat sebagai kepala pemerintahan kota.

Setelah meninggalkan perannya pada tahun 2006, Sheinbaum berkomitmen pada studi energi, bergabung dengan Panel Internasional tentang Perubahan Iklim (IPCC) dan menjadi bagian dari tim yang menerima Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2007.

Pada tahun 2015, ia menjadi wanita pertama yang terpilih sebagai kepala distrik Tlalpan di Mexico City, dan menjabat hingga tahun 2017.