HOME FINANCE PROPERTY

Kepala dan Wakil Otorita IKN Mundur, Investor Senang

Farida Syifa Anandita , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |07:00 WIB
Kepala dan Wakil Otorita IKN Mundur, Investor Senang
Kepala dan Wakil Otorita IKN mundur (Foto: Instagram)
JAKARTA - Investor menanggapi kabar Kepala dan Wakil Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mundur dari jabatannya. Hal ini dirasa akan memudahkan investor berkoordinasi dalam tahap konstruksi di IKN.

Presiden Direktur Pakuwon Jati Tbk (PWON), Alexander Stefanus Ridwan menyambut baik dengan penunjukan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai Plt. Kepala OIKN yang baru.

"Saya kira akan memudahkan koordinasi dan lebih gampang lah pembangunannya, sebabkan PUPR juga sudah sering membangun disana ya, dia ngerti lapangan, semuanya, jadi saya kira akan lebih mudah koordinasi," ujar Ridwan, Selasa (4/6/2024)

Ridwan mengungkapkan, selama ini memang terjadi masalah teknis untuk pengerjaan proyek di IKN sendiri. Seperti terganggunya proyek dengan proyek pemerintah yang juga cukup masif di IKN untuk membangun infrastruktur dasar.

"Kemarin itu kan koordinasi memang agak susah ya, kalau sekarang PUPR yang pegang, Plt. pak Basuki, saya kira pak Basuki bisa dengan mudah itu membereskan hal-hal seperti itu ya. Lebih positif kalau buat saya sih, karena koordinasi menjadi gampang," lanjutnya.

Direktur Utama PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL) Hasmoro juga mengutarakan pendapat yang tidak jauh sama dengan Ridwan.

Halaman:
1 2
