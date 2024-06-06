164 Saham Hijau, IHSG Dibuka Tembus Level 7.000

Indeks Harga Saham Gabungan dibuka menguat (Ilustrasi: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat menembus level 7.000 pada perdagangan hari ini, Kamis (6/6/2024). IHSG hari ini dibuka menguat 0,65% ke level 6.992.

Semenit berjalan indeks komposit berhasil menembus level psikologis ke 7.000,66. Sebanyak 164 saham menguat, 75 saham melemah, 207 lainnya tak berubah.

Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp257,68 miliar dari net-volume 776,57 juta saham yang diperdagangkan.

LQ45 menguat 1,25% di 892,73, indeks JII menguat 1,25% di 519,81, indeks MNC36 menanjak 0,97% di 331,62, dan IDX30 tumbuh 1,15% di 443,70.

Mayoritas sektor indeks berada di zona hijau dipimpin oleh sektor bahan baku 1,54%, sementara sisanya tumbuh merata di bawah 1 persen. Sedangkan yang turun hanya industri 0,18%.