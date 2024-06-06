Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

164 Saham Hijau, IHSG Dibuka Tembus Level 7.000

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Kamis, 06 Juni 2024 |09:30 WIB
164 Saham Hijau, IHSG Dibuka Tembus Level 7.000
Indeks Harga Saham Gabungan dibuka menguat (Ilustrasi: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat menembus level 7.000 pada perdagangan hari ini, Kamis (6/6/2024). IHSG hari ini dibuka menguat 0,65% ke level 6.992.

Semenit berjalan indeks komposit berhasil menembus level psikologis ke 7.000,66. Sebanyak 164 saham menguat, 75 saham melemah, 207 lainnya tak berubah.

Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp257,68 miliar dari net-volume 776,57 juta saham yang diperdagangkan.

LQ45 menguat 1,25% di 892,73, indeks JII menguat 1,25% di 519,81, indeks MNC36 menanjak 0,97% di 331,62, dan IDX30 tumbuh 1,15% di 443,70.

Mayoritas sektor indeks berada di zona hijau dipimpin oleh sektor bahan baku 1,54%, sementara sisanya tumbuh merata di bawah 1 persen. Sedangkan yang turun hanya industri 0,18%.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/278/3028210/ihsg-diprediksi-menguat-terbatas-di-awal-semester-ii-2024-A0E4wyXJG4.jfif
IHSG Diprediksi Menguat Terbatas di Awal Semester II-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/278/3027415/ihsg-tembus-level-7-063-menguat-1-3-di-akhir-perdagangan-otPNoPf1rB.jpg
IHSG Tembus Level 7.063, Menguat 1,3% di Akhir Perdagangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/278/3027261/ihsg-meroket-1-3-ke-level-7-058-di-jeda-sesi-i-ZSsuENlMng.jpg
IHSG Meroket 1,3% ke Level 7.058 di Jeda Sesi I
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/278/3027200/ihsg-pagi-ini-menguat-tembus-level-7-000-NXVUrE4UEF.jpeg
IHSG Pagi Ini Menguat, Tembus Level 7.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/278/3027193/riset-mnc-sekuritas-ihsg-berpotensi-koreksi-cdTaT4ehY6.jpeg
Riset MNC Sekuritas: IHSG Berpotensi Koreksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/278/3027172/rawan-profit-taking-simak-rekomendasi-saham-hari-ini-N9OkOH5Wgy.jpg
Rawan Profit Taking, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement