Buruh Demo Tolak Tapera di Istana, Pak Bas: Saya Nggak Bisa Jawab

JAKARTA - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono enggan merespons ribuan buruh yang akan menggelar demo menolak Tapera di Istana Negara, hari ini, Kamis (6/6/2024).

“Kalau demo, kan di mana-mana demo, ya. Saya kira saya nggak bisa jawab,” ujar Basuki yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) saat ditemui awak media di lingkungan Istana negara.

Basuki yang akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan anggota DPR RI itu pun mengatakan dirinya akan ditanya mengenai Tapera di Senayan. “Saya mau (rapat) dengan DPR ini. Paling nanti juga ditanya,” pungkasnya.

Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menilai bahwa kebijakan Tapera memberatkan pekerja dengan iuran yang tidak menjamin kepemilikan rumah, meskipun telah membayar selama 10 hingga 20 tahun.

“Pemerintah hanya berperan sebagai pengumpul iuran tanpa alokasi dana dari APBN maupun APBD,” kata Said.