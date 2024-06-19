20 Bandara Sukses Layani Perjalanan Udara pada Long Weekend Idul Adha, Jumlah Penumpang Sentuh 750.000

Jakarta - Bandara yang dikelola PT Angkasa Pura II sukses melayani perjalanan udara masyarakat pada libur panjang akhir pekan 15 - 18 Juni 2024.

Pada periode long weekend itu, jumlah pergerakan penumpang di 20 bandara AP II secara kumulatif tercatat mencapai 750.082 penumpang dengan jumlah pergerakan pesawat sebanyak 6.381 penerbangan.

Adapun lalu lintas penerbangan tertinggi ada pada 15 Juni dengan 252.342 penumpang, dan pada 17 Juni dengan 165.307 penumpang.

Pgs. SVP of Corporate Secretary AP II Cin Asmoro mengatakan, kolaborasi yang erat di antara seluruh stakeholder bandara memastikan kelancaran pelayanan dan penerbangan pada long weekend kemarin.

“Di tengah tingginya lalu lintas penerbangan pada long weekend Idul Adha, seluruh stakeholder dapat berkolaborasi dengan baik untuk menjaga aspek keamanan, keselamatan, pelayanan dan pemenuhan terhadap seluruh regulasi,” ujarnya.

Dia menambahkan pihaknya bersyukur pada long weekend Idul Adha ini secara umum operasional dan pelayanan di bandara AP II berjalan dengan baik.

