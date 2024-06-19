Naik 14,82%, Impor RI Tembus USD19,40 Miliar di Mei 2024

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor RI mencapai USD19,40 miliar di bulan Mei 2024. Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, M. Habibullah menyebut bahwa angka ini naik 14,82% dibandingkan April 2024.

"Secara bulanan, total nilai impor memang mengalami kenaikan, tapi angka ini mengalami penurunan secara tahunan," ucap Habibullah dalam Rilis BPS di Jakarta, Rabu (19/6/2024).

Impor migas tercatat sebesar USD2,75 miliar, turun sebesar 7,91% secara bulanan. Sementara itu, impor nonmigas di Mei 2024 tercatat sebesar USD16,65 miliar, naik 19,70% dibandingkan April 2024.

"Naiknya nilai impor secara bulanan disebabkan oleh peningkatan nilai impor nonmigas dengan andil peningkatan sebesar 16,22%," tambah Habibullah.