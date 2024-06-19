Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Naik 14,82%, Impor RI Tembus USD19,40 Miliar di Mei 2024

Michelle Natalia , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |11:56 WIB
Naik 14,82%, Impor RI Tembus USD19,40 Miliar di Mei 2024
Impor Mei 2024 alami kenaikan (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor RI mencapai USD19,40 miliar di bulan Mei 2024. Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, M. Habibullah menyebut bahwa angka ini naik 14,82% dibandingkan April 2024.

"Secara bulanan, total nilai impor memang mengalami kenaikan, tapi angka ini mengalami penurunan secara tahunan," ucap Habibullah dalam Rilis BPS di Jakarta, Rabu (19/6/2024).

Impor migas tercatat sebesar USD2,75 miliar, turun sebesar 7,91% secara bulanan. Sementara itu, impor nonmigas di Mei 2024 tercatat sebesar USD16,65 miliar, naik 19,70% dibandingkan April 2024.

"Naiknya nilai impor secara bulanan disebabkan oleh peningkatan nilai impor nonmigas dengan andil peningkatan sebesar 16,22%," tambah Habibullah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/29/320/3099615/ri-stop-impor-pangan-di-2025-fokus-ke-produksi-petani-DRIipMq8cj.jpg
RI Stop Impor Pangan di 2025, Fokus ke Produksi Petani!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/19/320/3096938/ri-stop-impor-beras-dan-gula-pada-2025-vuESrUk0T8.jpg
RI Stop Impor Beras dan Gula pada 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/320/3091665/prabowo-tahun-2025-kita-tak-akan-impor-beras-lagi-Dt8Gz2KQhk.jpg
Prabowo: Tahun 2025 Kita Tak Akan Impor Beras Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/320/3091502/indonesia-stop-impor-daging-domba-aoStgckFmJ.jpg
Indonesia Stop Impor Daging Domba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/320/3087185/darurat-barang-impor-ilegal-menperin-harap-penindakan-bukan-cuma-gimmick-bnTLGxFTtu.jpg
Darurat Barang Impor Ilegal! Menperin Harap Penindakan Bukan Cuma Gimmick
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/320/3086010/ini-bukti-indonesia-dibanjiri-barang-impor-nilainya-tembus-usd21-94-miliar-per-oktober-2024-ae5QrOu4Vg.jpg
Ini Bukti Indonesia Dibanjiri Barang Impor, Nilainya Tembus USD21,94 Miliar per Oktober 2024
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement