Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Hasil Rapat Jokowi Bareng Sri Mulyani hingga Gubernur BI Cs Bahas Ekonomi RI

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |19:37 WIB
Ini Hasil Rapat Jokowi Bareng Sri Mulyani hingga Gubernur BI Cs Bahas Ekonomi RI
Menteri Keuangan Sri Mulyani sai Bertemu Presiden Jokowi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menemui Forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk membahas dinamika market hingga perkembangan pembahasan APBN dengan DPR.

KSSK terdiri dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar. Hadir juga dalam pertemuan tersebut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Saya bersama dengan Pak Gubernur BI, Ketua DK OJK dan Ketua DK LPS di dalam forum KSSK juga menyampaikan kepada bapak Presiden berbagai perkembangan terkini dinamika market juga dari sisi perkembangan pembahasan APBN kita dengan DPR. karena kita dalam penyusunan RAPBN 2025," kata Sri Mulyani dalam jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/6/2024).

Sri Mulyani mengatakan bahwa saat ini baik dari sisi global itu menyangkut global politic dan berbagai perkembangan yang terjadi dari perekonomian di AS eropa dan RRT memiliki potensi pengaruh spill over ke perekonomian Indonesia.

"Dan itu akan kita pantau bagaimana meminimalkan dampak negatif kalau terjadi keputusan mengenai fedfund rate, yang beberapa kali akan menurunkan suku bunga dan juga perkembangan di Eropa," jelasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/455/3192444//letjen_widy-VXUI_large.jpg
Segini Kekayaan Widi Prasetijono, Jenderal Kopassus Kepercayaan Jokowi yang Dimutasi karena Proses Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192393//ekonomi_ri_2025-itPe_large.jpg
Ekonomi Indonesia 2025 Tetap Solid, Ini Faktor Pendorongnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192232//tni-tCxy_large.jpg
Rekam Jejak Widi Prasetijono, Jenderal Kopassus Kepercayaan Jokowi yang Dimutasi karena Proses Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/320/3192006//menko_airlangga-lbKf_large.JPG
Kejar Target Perputaran Belanja Rp110 Triliun, Menko Airlangga Tinjau Promo Akhir Tahun di Mal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191675//presiden_jokowi-X2Pr_large.jpg
Respons Jokowi soal Ijazah Miliknya Ditunjukkan ke Roy Suryo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190746//ekonomi_ri-P6S1_large.jpg
Koperasi Merah Putih Harus Jadi Tulang Punggung Ekonomi RI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement