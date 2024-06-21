Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Riset MNC Sekuritas: IHSG Berpeluang Menguat 6.848-7.030

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |07:54 WIB
Riset MNC Sekuritas: IHSG Berpeluang Menguat 6.848-7.030
IHSG Diprediksi Menguat Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas memprediksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bisa menguat pada perdagangan hari ini. IHSG sebelumnya menguat 1,37% ke 6.819 disertai dengan munculnya volume pembelian.

Analis MNC Sekuritas mengatakan, pada skenario terbaiknya koreksi IHSG relatif terbatas dan berpeluang menguat untuk menguji 6.848-7.030.

"Namun waspadai, apabila IHSG menembus 6.639 sebagai supportnya, maka IHSG akan menguji 6.450-6.562," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Jumat (21/6/2024).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6,695, 6,639 dan resistance 6.846, 6.932.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

BRIS - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 2,300-2,390

Target Price: 2,530, 2,780

Stoploss: below 2,190

DOID - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 458-470

Target Price: 500, 515

Stoploss: below 448

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/278/3028210/ihsg-diprediksi-menguat-terbatas-di-awal-semester-ii-2024-A0E4wyXJG4.jfif
IHSG Diprediksi Menguat Terbatas di Awal Semester II-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/278/3027415/ihsg-tembus-level-7-063-menguat-1-3-di-akhir-perdagangan-otPNoPf1rB.jpg
IHSG Tembus Level 7.063, Menguat 1,3% di Akhir Perdagangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/278/3027261/ihsg-meroket-1-3-ke-level-7-058-di-jeda-sesi-i-ZSsuENlMng.jpg
IHSG Meroket 1,3% ke Level 7.058 di Jeda Sesi I
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/278/3027200/ihsg-pagi-ini-menguat-tembus-level-7-000-NXVUrE4UEF.jpeg
IHSG Pagi Ini Menguat, Tembus Level 7.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/278/3027193/riset-mnc-sekuritas-ihsg-berpotensi-koreksi-cdTaT4ehY6.jpeg
Riset MNC Sekuritas: IHSG Berpotensi Koreksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/278/3027172/rawan-profit-taking-simak-rekomendasi-saham-hari-ini-N9OkOH5Wgy.jpg
Rawan Profit Taking, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement