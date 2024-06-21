Riset MNC Sekuritas: IHSG Berpeluang Menguat 6.848-7.030

JAKARTA - MNC Sekuritas memprediksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bisa menguat pada perdagangan hari ini. IHSG sebelumnya menguat 1,37% ke 6.819 disertai dengan munculnya volume pembelian.

Analis MNC Sekuritas mengatakan, pada skenario terbaiknya koreksi IHSG relatif terbatas dan berpeluang menguat untuk menguji 6.848-7.030.

"Namun waspadai, apabila IHSG menembus 6.639 sebagai supportnya, maka IHSG akan menguji 6.450-6.562," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Jumat (21/6/2024).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6,695, 6,639 dan resistance 6.846, 6.932.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

BRIS - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 2,300-2,390

Target Price: 2,530, 2,780

Stoploss: below 2,190

DOID - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 458-470

Target Price: 500, 515

Stoploss: below 448