HOME FINANCE MARKET UPDATE

MNC Kapital (BCAP) Resmi Angkat Santi Paramita Jadi Komisaris, Ini Sosoknya

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |18:45 WIB
MNC Kapital (BCAP) Resmi Angkat Santi Paramita Jadi Komisaris, Ini Sosoknya
RUPST MNC Kapital (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) telah resmi mengangkat Santi Paramita dalam jajaran Dewan Komisaris. Keputusan ini ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di iNews Tower, Jakarta Pusat, Jumat (21/6/2024).

Santi menggantikan posisi Ageng Purwanto yang mengajukan pengunduran diri. Adapun pemegang saham juga sepakat menerima pengunduran diri Ageng Purwanto sekaligus memberi pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya selama menjabat.

Dari jajaran Direksi, BCAP juga secara resmi meneruma pengunduran Mahdan dari posisi Direktur.

“Menyetujui untuk mengangkat Ibu Santi Paramita sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat ini.” kata Komisaris Utama BCAP, Wito Mailoa saat membacakan keputusan.

Santi Paramita memiliki segudang pengalaman dalam ekosistem MNC Group. Saat ini ia merupakan Direktur dari PT MNC Asia Holding Tbk (BHIT) dan PT MNC Energy Investments Tbk (IATA).

Halaman:
1 2
