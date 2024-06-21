Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Ini Hasil RUPST dan RUPSLB MNC Kapital Indonesia (BCAP)

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |17:43 WIB
Ini Hasil RUPST dan RUPSLB MNC Kapital Indonesia (BCAP)
RUPST MNC Kapital (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Luar Biasa (RUPSLB) di iNews Tower, Jakarta Pusat, Jumat (21/6/2024).

Para pemegang saham resmi menyepakati laporan tahunan Direksi, termasuk laporan keberlanjutan dan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023.

RUPST juga menyepakati seluruh laba bersih tahun buku 2023 digunakan untuk pengembangan bisnis perusahaan, sehingga tidak ada dividen yang dibagikan.

“Mempertimbangkan kebutuhan pendanaan perseroan dan entitas anaknya, laba akan digunakan perusahaan untuk mengembangkan ekosistem keuangan digital yang terintegrasi.” kata Direktur BCAP, Oerianto Guyandi dalam RUPS Tahunan di Jakarta, Jumat (21/6/2024).

Adapun dalam RUPSLB, BCAP juga mengangkat Santi Paramita sebagai Komisaris, sekaligus menerima pengunduran diri Ageng Purwanto dari posisi Komisaris, dan Mahdan dari kursi Direktur.

