MNC Asset-Trust Sekuritas Kerjasama, Dirut MNC Kapital: Bisa Memperkaya Ekosistem

JAKARTA - MNC Kapital Indonesia mendukung kolaborasi yang terjalin antara MNC Asset Management dengan Trust Sekuritas. Kerjasama tersebut dinilai akan memberikan dampak positif.

"Hari ini adalah hari yang sangat baik sekali. Karena usaha dari MNC Kapital Indonesia, MNC Asset Management menandatangani kerja sama dengan Trust Sekuritas melalui platform digital mereka yang bernama Pina," kata Direktur Utama MNC Kapital Yudi Hamka, Rabu (15/5/2024).

Dengan kolaborasi yang terjalin antar dua perusahaan, dapat memperkaya ekosistem platform digital Pina milik Trust Sekuritas. Ia menyampaikan MNC Asset Management dengan produk-produk digitalnya akan bisa memperkaya ekosistem platform tersebut.

"MNC Asset Management dengan produk-produk digitalnya akan bisa memperkaya ekosistem daripada Pina itu sendiri. Tapi yang saya sampaikan juga tadi, sebenernya percepatannya jauh lebih luas dari itu," ungka Yudi kepada MNC Portal Indonesia.

"Ada juga berbagai macam platform yang bisa ikut disinergikan. Artinya kita bisa memperkaya ekosistem partner, dan dengan media kita yang kuat, kita bisa membantu mempromosikan brand partner supaya mereka lebih dikenal masyarakat," pungkasnya.