Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Asset-Trust Sekuritas Kerjasama, Dirut MNC Kapital: Bisa Memperkaya Ekosistem

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |20:19 WIB
MNC Asset-Trust Sekuritas Kerjasama, Dirut MNC Kapital: Bisa Memperkaya Ekosistem
Dirut MNC Kapital Dukung Kerjasama MNC Asset-Trust Sekuritas. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - MNC Kapital Indonesia mendukung kolaborasi yang terjalin antara MNC Asset Management dengan Trust Sekuritas. Kerjasama tersebut dinilai akan memberikan dampak positif.

"Hari ini adalah hari yang sangat baik sekali. Karena usaha dari MNC Kapital Indonesia, MNC Asset Management menandatangani kerja sama dengan Trust Sekuritas melalui platform digital mereka yang bernama Pina," kata Direktur Utama MNC Kapital Yudi Hamka, Rabu (15/5/2024).

Dengan kolaborasi yang terjalin antar dua perusahaan, dapat memperkaya ekosistem platform digital Pina milik Trust Sekuritas. Ia menyampaikan MNC Asset Management dengan produk-produk digitalnya akan bisa memperkaya ekosistem platform tersebut.

"MNC Asset Management dengan produk-produk digitalnya akan bisa memperkaya ekosistem daripada Pina itu sendiri. Tapi yang saya sampaikan juga tadi, sebenernya percepatannya jauh lebih luas dari itu," ungka Yudi kepada MNC Portal Indonesia.

"Ada juga berbagai macam platform yang bisa ikut disinergikan. Artinya kita bisa memperkaya ekosistem partner, dan dengan media kita yang kuat, kita bisa membantu mempromosikan brand partner supaya mereka lebih dikenal masyarakat," pungkasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184538/mnc_asset_management-UowY_large.jpg
MNC Asset Management Dorong Literasi Keuangan di Seminar Nasional Perbanas Institute 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/278/3181313/mnc_asset_management-V5qy_large.jpg
Edukasi Reksa Dana, MNC Asset Management dan IDX Jawa Timur Gelar Webinar Sekolah Pasar Modal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3179028/edukasi_reksa_dana_di_untag_surabaya-28kf_large.jpg
MNC Sekuritas dan Sucorinvest Asset Management Gelar Edukasi Having Fund 2025 di Untag Surabaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/278/3177908/mnc_asset_management-qksv_large.jpg
Saksikan IG Live MNC Asset Management-IDX Islamic: Kupas Tuntas Keunggulan Reksa Dana Syariah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/622/3177294/mnc_asset_management-1M5H_large.jpg
MNC Asset Management dan BJB Sekuritas Sinergi Perluas Akses Investasi Reksa Dana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175023/mnc_asset_management-MXcD_large.jpg
Saksikan IG Live MNC Asset Management X Andhika Widjojo
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement