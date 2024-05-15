Gandeng MNC Asset, Trust Sekuritas: Positif untuk Percepatan Literasi Keuangan

JAKARTA - Trust Sekuritas telah resmi menjalin kerja sama dengan MNC Asset Management pada hari ini Rabu (15/5/2024).

Menurut Dirut Trust Sekuritas Gurasa Hotma Ihutan Siagian kolaborasi ini bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat dan industri.

Dalam momen penandatanganan perjanjian kerja sama, Gurasa menyebut bahwa kolaborasi dengan MNC Asset Management merupakan sebuah kerja sama yang sangat baik untuk memulai kegiatan literasi dan juga inklusi keuangan.

Pasalnya ia menilai, MNC Group merupakan sebuah instansi dengan akses media yang sangat besar, sehingga percepatan untuk literasi dan inklusi keuangan di tengah masyarakat diharapkan bisa berjalan dengan sangat baik.

Dengan adanya dua institusi trans sekuritas dengan platformnya Pina dan MNC Group dengan akses media yang cukup besar, percepatan untuk literasi dan inklusi bisa lebih cepat lagi," kata Gurasa saat diwawancarai MNC Portal Indonesia.