MNC Asset Management-Trust Sekuritas Kerjasama Tingkatkan Literasi Keuangan

JAKARTA - MNC Asset Management dan Trust Sekuritas menandatangani perjanjian kerjasama. Kolaborasi dilakukan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia.

Direktur PT MNC Asset Management, Dimas Aditya Ariadi mengatakan, Trust Sekuritas merupakan salah satu penjual reksadana yang memiliki reputasi sangat baik dengan pengalamannya di industri pasar uang.

Selain itu, Trust Sekuritas juga dinilai mampu memberikan literasi keuangan yang baik di industri pasar uang Indonesia dengan platform onlinenya yang bernama Pina.

"MNC Asset Management hari ini bekerja sama dengan Trust Sekuritas. Kenapa Trust Sekuritas? karena memang dari 121 sekuritas yang ada di Indonesia, mereka lah yang usianya lebih dari 40 tahun," kata Dimas saat diwawancarai MNC Portal Indonesia.

"Selain itu, Trust Sekuritas juga punya platform bernama Pina. Jadi memang financial planning apps, dengan harapan kita memberikan literasi keuangan yang baik dan bisa meningkatkan AUM reksa dana secara bersama," tambahnya.

Dimas mengatakan, Pina adalah sebuah aplikasi yang memberikan sesuatu pemahaman yang luar biasa tentang pasar uang, termasuk reksa dana. Aplikasi ini memiliki pelayanan 24 jam nonstop untuk memberikan literasi kepada masyarakat.

"Karena reksa dana sendiri kan taglinenya Pahami, Nikmati. Nah Pahami ini ada langsung di platformnya, 24 jam 7 hari memberikan layanan," ungkapnya.