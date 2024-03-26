Gandeng MNC Asset, Surya Fajar Sekuritas Optimis AUM Reksa Dana Naik 100%

JAKARTA - Surya Fajar Sekuritas menargetkan dana kelolaan alias asset under management (AUM) layanan reksadana perusahaan naik hingga 100%.

Direktur Surya Fajar Sekuritas Rustan Tober FOH mengatakan, target kelolaan AUM ini karena adanya tambahan salah satu manajer investasi atau sejalan dengan kerja sama dengan MNC Asset Management.

"Jadi kita setiap tahun selalu memproyeksikan peningkatan asset management sambil mencari lagi produk-produk yang berkualitas kita punya nasabah, kita sih mau meningkatkan AUM kita sekitar 100 persen, kita masih baru, jadi kita masih tahap growth yang tinggi," ujar Tober saat ditemui usai acara penandatanganan dengan MNC Asset di Gedung MNC Bank Tower, Selasa (26/3/2024).

Menurut Tober, SF Sekuritas sendiri mendapat kehormatan bisa bekerja sama dengan MNC Asset Management yang berada di naungan MNC Group yang merupakan salah satu konglomerasi terbesar di Indonesia.

"Semoga kedepannya kerja sama dapat berlangsung dengan jangka panjang, dapat menguntungkan masing-masing pihak bukan hanya bagi Surya Fajar Sekuritas dan MNC Asset Management tetapi terlebih khususnya masyarakat Indonesia," jelas Taber.