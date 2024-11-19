Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

BEI Jawa Timur Gelar Sekolah Pasar Modal Bersama MNC Asset Management Beri Edukasi Reksa Dana

Zahra Indah Safira , Jurnalis-Selasa, 19 November 2024 |17:02 WIB
BEI Jawa Timur Gelar Sekolah Pasar Modal Bersama MNC Asset Management Beri Edukasi Reksa Dana
BEI Jawa Timur Gelar Sekolah Pasar Modal Bersama MNC Asset Management
A
A
A

JAKARTA - Memilih sarana investasi merupakan hal yang penting dilakukan sejak dini, mulai dari jenis dan pengelolaan dana investasinya. Saat ini reksa dana menjadi salah satu instrumen investasi yang diminati oleh masyarakat Indonesia, terutama bagi investor pemula yang ingin mulai berinvestasi tanpa harus memiliki modal yang besar.

Kantor Perwakilan (KP) BEI Jawa Timur bekerja sama dengan MNC Asset Management Cabang Surabaya, mengadakan webinar Sekolah Pasar Modal Reksa Dana pada Selasa, 19 November 2024. Acara webinar ini dihadiri dari berbagai macam elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa sampai karyawan swasta atau pemerintah.

Branch Manager MNC Asset Management Cabang Surabaya Rezha Pahlafi yang sekaligus menjadi narasumber menjelaskan tentang tips investasi reksa dana bagi para pemula.

“Webinar seperti ini sangat penting untuk dilakukan karena dapat memberikan edukasi berinvestasi untuk para pemula. Reksa dana menjadi salah satu instrumen investasi yang tepat bagi para masyarakat yang ingin mulai berinvestasi karena risiko yang rendah, transparan dan bisa dimulai dari modal yang kecil. Teman-teman bisa memulai dari Rp100.000,” ucap Rezha.

Asikin Ashar sebagai perwakilan dari KP BEI Jawa Timur menambahkan, dengan adanya webinar ini, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar tentang pentingnya berinvestasi karena banyak masyarakat yang masih menganggap investasi adalah hal yang rumit.

Halaman:
1 2
