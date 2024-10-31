Tingkatkan Inklusi Keuangan, MNC Asset Management dan BRI Danareksa Sekuritas Sosialisasi Reksa Dana

JAKARTA – Dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2024, MNC Asset Management bekerja sama dengan BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) mengadakan kegiatan inklusi keuangan terhadap seluruh tenaga pemasar yang ada di BRIDS.

Sosialisasi ini dilaksanakan secara webinar pada hari Rabu (30/10/2024) yang bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan pada produk-produk reksa dana yang dimiliki oleh MNC Asset Management yang dipasarkan melalui BRIDS, serta untuk meningkatkan skill penjualan tenaga pemasar.

Direktur MNC Asset Management Dimas Aditya Ariadi mengatakan, acara ini merupakan rangkaian kegiatan dalam bulan inklusi keuangan yang dilakukan oleh MNC Asset Management.

"Kami juga melakukan sharing mengenai produk-produk reksa dana yang dimiliki oleh MNC Asset Management agar sales dapat mengetahui secara detail dan transparan tentang produk kami,” ujarnya, Kamis (31/10/2024).

Ia menambahkan bahwa produk yang difokuskan pada sosialisasi ini adalah MNC Dana Likuid dan MNC Dana Syariah, yang mana memiliki kelebihan untuk memberikan indikasi return yang stabil dan bertumbuh. Produk tersebut dinilai menarik karena hadir di tengah kondisi market yang volatile saat ini.