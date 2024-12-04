Hadir di Acara Literasi Keuangan bagi Ibu Rumah Tangga, MNC Asset Edukasi Investasi Reksa Dana Syariah

JAKARTA - Mengelola keuangan yang baik merupakan hal yang sangat penting karena dapat memberikan manfaat untuk masa depan. Mulai dari mengalokasikan dana untuk berbagai kebetuhan dan yang terpenting untuk melakukan investasi.

OK OCE bersama Finansha mengadakan acara seminar Literasi Keuangan Bagi Ibu Rumah Tangga di Jakarta yang dihadiri oleh MNC Asset Management untuk memberikan literasi lebih lanjut untuk para ibu rumah tangga tentang mengelola keuangan yang cerdas.

BACA JUGA: MNC Asset Management Edukasi Reksa Dana Syariah ke Ibu Rumah Tangga

Pada acara ini, Founder dan Financial Advisor Finansha Ameylia Natasya Siregar sekaligus menjadi narasumber memberikan tips mengelola keuangan dengan baik dan benar.

“Literasi seperti ini sangat penting untuk dilakukan karena dapat memberikan edukasi lebih lanjut bagaimana tips mengelola keuangan dengan baik, khususnya bagi para ibu rumah tangga. Tentunya dalam mengelola keuangan kita bisa melakukan pembagian alokasi dana dengan 3K yakni Kewajiban, Kebutuhan dan Keinginan. Selain itu kita harus bisa menyisihkan uang untuk berinvestasi. Dalam hal ini investasi yang cocok untuk ibu rumah tangga adalah reksa dana syariah karena memiliki prinsip sesuai syariah dan memiliki risiko yang rendah serta imbal hasil yang stabil," katanya di Jakarta, Rabu (4/12/2024).

Senior Relationship Manager Syariah MNC Asset Management Dini Endang Saparini menambahkan, reksa dana syariah bisa menjadi salah satu alternatif untuk ibu rumah tangga yang mau mulai berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah.

"Selain rendah risiko dan imbal hasil yang stabil, reksa dana syariah bersifat likuid sehingga bisa dicarikan kapan saja, jadi tidak perlu khawatir,” kata Dini.

Adapun jenis reksa dana yang di rekomendasikan bagi yang ingin memulai investasi adalah reksa dana pasar uang syariah dan reksa dana pendapatan tetap syariah karena jenis reksa dana ini cenderung lebih stabil dan rendah risiko dan tentunya harus juga disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan investor.

(Dani Jumadil Akhir)