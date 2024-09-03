MNC Asset Management dan KSPM FEB UI Gelar Webinar Kursus Sekolah Pasar Modal

JAKARTA – MNC Asset Management dan KSPM FEB UI menggelar webinar Kursus Sekolah Pasar Modal. Investasi adalah salah satu elemen yang penting pada aktivitas ekonomi masyarakat.

Kesadaran akan pentingnya investasi kini juga mulai dirasakan oleh sebagian besar anak-anak muda, terutama investasi di Pasar Modal. Investasi di usia muda dapat mempersiapkan masa tua yang lebih baik.

Namun tantangannya adalah bagaimana masyarakat tetap teredukasi tentang investasi pasar modal, di tengah perkembangan digital finansial yang semakin memudahkan masyarakat untuk melakukan kegiatan konsumtif.

Untuk itu Kelompok Studi Pasar Modal Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Indonesia (KSPM FEB UI) kembali menggandeng PT MNC Kapital Indonesia Tbk melalui unit bisnisnya, MNC Asset Management, untuk menjadi salah satu fasilitator dalam kegiatan Kursus Pasar Modal KSPM FEB UI 2024 yang akan digelar secara online pada tanggal 7 September 2024 pukul 10.00 – 12.30 WIB.

Kegiatan Kursus Pasar Modal (KPM) ini akan menghadirkan trainer dari MNC Asset Management, yakni Annafrid Nikijuluw selaku Business Manager. Gelaran online KPM Reksa Dana pada tanggal 7 September 2024 jam 10:00 WIB nanti akan mengajarkan tentang Introduction to Mutual Funds dan akan mengupas tuntas selama 2,5 jam penuh tentang dasar-dasar investasi reksa dana, baik jenis, benefit, cara kerja, potensi imbal hasil serta risiko pada investasi reksa dana yang akan dihadiri oleh berbagai peserta baik dari mahasiswa/i UI maupun kalangan umum.

“Kita (MNC Asset Management) sebagai salah satu pelaku usaha jasa keuangan, khususnya di industri pasar modal Indonesia, sangat bersemangat dan menyambut baik kegiatan kursus pasar modal yang diadakan oleh anak-anak muda di KSPM FEB UI,” papar Annafrid Nikijuluw.