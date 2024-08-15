MNC Asset Luncurkan MNC Mutual Funds dan MNC Private Funds

JAKARTA – PT MNC Asset Management meluncurkan dua merek produk investasi terbaru, yakni MNC Mutual Funds dan MNC Private Funds. Dua produk ini merupakan jawaban atas optimisme industri reksa dana di tanah air.

Unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk ini mengusung tema acara Renew, Refresh, Reconnect, yang merupakan gambaran dari strategi perusahaan untuk memperkuat identitas merek dan bagian dari usaha MNC Asset Management untuk selalu inovatif dalam menyediakan produk investasi yang berkelanjutan bagi para nasabah.

BACA JUGA: MNC Asset Management dan 2 Sekuritas BUMN Kerjasama Pemasaran Reksa Dana

Pada kesempatan ini juga dilangsungkan peresmian pemasaran reksa dana dengan BNI Sekuritas dan BRI Danareksa Sekuritas, serta pemaparan market outlook dari tim manajer investasi tentang kondisi ekonomi global dan nasional.

Direktur PT MNC Asset Management, Dimas Aditya Ariadi mengatakan peluncuran MNC Mutual Funds dan MNC Private Funds merupakan langkah penting perjalanan korporasi untuk menjadi perusahaan manajer investasi terpercaya oleh masyarakat.

BACA JUGA: Ini Alasan MNC Asset Gandeng Jamkrida

"Kedua merek ini juga berguna agar para nasabah dapat dengan jelas membedakan antara reksa dana open end dengan produk kontrak pengelolaan dana atau KPD,” kata Dimas dalam sambutannya di MNC Convention Hall, iNews Tower Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Dimas menambahkan optimisme investor terhadap pasar reksa dana juga terus membaik, sehingga mendasari merek MNC Mutual Funds & MNC Private Funds hadir di masyarakat.

“Dengan adanya kedua merek ini nantinya kian menarik para masyarakat untuk berinvestasi di reksa dana,” paparnya.