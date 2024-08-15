Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

MNC Asset Luncurkan MNC Mutual Funds dan MNC Private Funds

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |19:42 WIB
MNC Asset Luncurkan MNC Mutual Funds dan MNC Private Funds
MNC Asset Management luncurkan MNC Mutual Funds dan MNC Private Funds (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA – PT MNC Asset Management meluncurkan dua merek produk investasi terbaru, yakni MNC Mutual Funds dan MNC Private Funds. Dua produk ini merupakan jawaban atas optimisme industri reksa dana di tanah air.

Unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk ini mengusung tema acara Renew, Refresh, Reconnect, yang merupakan gambaran dari strategi perusahaan untuk memperkuat identitas merek dan bagian dari usaha MNC Asset Management untuk selalu inovatif dalam menyediakan produk investasi yang berkelanjutan bagi para nasabah.

Pada kesempatan ini juga dilangsungkan peresmian pemasaran reksa dana dengan BNI Sekuritas dan BRI Danareksa Sekuritas, serta pemaparan market outlook dari tim manajer investasi tentang kondisi ekonomi global dan nasional.

Direktur PT MNC Asset Management, Dimas Aditya Ariadi mengatakan peluncuran MNC Mutual Funds dan MNC Private Funds merupakan langkah penting perjalanan korporasi untuk menjadi perusahaan manajer investasi terpercaya oleh masyarakat.

"Kedua merek ini juga berguna agar para nasabah dapat dengan jelas membedakan antara reksa dana open end dengan produk kontrak pengelolaan dana atau KPD,” kata Dimas dalam sambutannya di MNC Convention Hall, iNews Tower Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Dimas menambahkan optimisme investor terhadap pasar reksa dana juga terus membaik, sehingga mendasari merek MNC Mutual Funds & MNC Private Funds hadir di masyarakat.

“Dengan adanya kedua merek ini nantinya kian menarik para masyarakat untuk berinvestasi di reksa dana,” paparnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/04/278/3092337/hadir-di-acara-literasi-keuangan-bagi-ibu-rumah-tangga-mnc-asset-edukasi-investasi-reksa-dana-syariah-KCWsgYLB8R.jpg
Hadir di Acara Literasi Keuangan bagi Ibu Rumah Tangga, MNC Asset Edukasi Investasi Reksa Dana Syariah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/04/278/3092313/mnc-asset-management-edukasi-reksa-dana-syariah-ke-ibu-rumah-tangga-SHEug1qxqM.png
MNC Asset Management Edukasi Reksa Dana Syariah ke Ibu Rumah Tangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/19/278/3087386/bei-jawa-timur-gelar-sekolah-pasar-modal-bersama-mnc-asset-management-beri-edukasi-reksa-dana-qqahT2KKTI.jpg
BEI Jawa Timur Gelar Sekolah Pasar Modal Bersama MNC Asset Management Beri Edukasi Reksa Dana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/31/278/3080728/tingkatkan-inklusi-keuangan-mnc-asset-management-dan-bri-danareksa-sekuritas-sosialisasi-reksa-dana-IsGFHthEPa.jpg
Tingkatkan Inklusi Keuangan, MNC Asset Management dan BRI Danareksa Sekuritas Sosialisasi Reksa Dana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/278/3067930/mnc-asset-manajemen-ungkap-potensi-produk-reksadana-syariah-EfQUBsdykU.jpg
MNC Asset Manajement Ungkap Potensi Produk Reksadana Syariah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/278/3067707/mnc-asset-management-raih-penghargaan-best-sharia-mutual-fund-2024-wpRiTdMWKP.jpg
MNC Asset Management Raih Penghargaan Best Sharia Mutual Fund 2024
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement