MNC Asset Management dan 2 Sekuritas BUMN Kerjasama Pemasaran Reksa Dana

JAKARTA – MNC Asset Management bekerjasama pemasaran produk reksa dana dengan dua perusahaan sekuritas milik bank BUMN terbesar yakni, PT BNI Sekuritas dan PT BRI Danareksa Sekuritas.

Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Direktur PT MNC Asset Management Dimas Aditya Ariadi, SEVP Retail Markets & Technology BNI Sekuritas, Teddy Wishadi, dan Direktur Retail & Information Technology BRI Danareksa Sekuritas Fifi Virgantria di MNC Conference Hall iNews Tower Jakarta Pusat, Kamis (15/08/2024).

BACA JUGA: Ini Alasan MNC Asset Gandeng Jamkrida

Momen ini juga disaksikan oleh Direktur Utama PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) Yudi Hamka, dan Direktur Utama PT BRI Danareksa Sekuritas Laksono Widodo Kolaborasi ini bertujuan untuk memperluas akses investasi bagi masyarakat dan menawarkan produk-produk investasi yang lebih beragam serta inovatif.

Ketiga perusahaan akan mengembangkan berbagai layanan dan produk yang dapat memenuhi kebutuhan investor melalui aplikasi BIONS (BNI Sekuritas Innovative Online Trading System) ataupun Brights milik BRI Danareksa Sekuritas.

Direktur MNC Asset Management, Dimas Aditya Ariadi, menyambut positif kerjasama ini. Melalui sinergi, masing-masing pihak dapat menciptakan solusi investasi yang lebih komprehensif dan terintegrasi.

BACA JUGA: Ketua Aspenda Ungkap Manfaat Kerja Sama dengan MNC Asset

“Dengan inovasi teknologi yang dimiliki oleh BNI Sekuritas dan BRI Danareksa Sekuritas, kami optimis dapat mencapai tujuan bersama selain untuk mendukung dana kelolaan nasabah, juga untuk meningkatkan literasi dan partisipasi investasi pada masyarakat,” kata Dimas dalam sambutannya

SEVP Retail Markets & Technology BNI Sekuritas, Teddy Wishadi, menegaskan kemitraan ini diharapkan dapat memberikan manfaat tambahan bagi Nasabah.

“Dengan BIONS, BNI Sekuritas akan berperan penting dalam distribusi dan pemasaran produk Reksa Dana dari MNC Asset Management, memungkinkan Nasabah untuk lebih mudah mengakses berbagai macam produk hanya dengan satu genggaman tangan melalui aplikasi BIONS.” paparnya.