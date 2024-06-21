Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Dia Pemain Termahal Persib Sepanjang Masa

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |19:28 WIB
Ini Dia Pemain Termahal Persib Sepanjang Masa
Ilustrasi pemain termahal Persib sepanjang masa( Foto : Okezone)
JAKARTA - Ini dia pemain termahal Persib sepanjang masa yang menarik untuk dikulik. Apalagi, Persib merupakan klub asal Bandung memiliki pemain terbaik.

Persib juga merupakan salah satu klub besar Indonesia yang sering mendatangkan pemain dengan nilai transfer cukup tinggi. Lantas siapa pemain termahal Persib sepanjang masa?

Ternyata ini dia pemain termahal Persib sepanjang masa adalah Marc Klok. Dia punya market value tertinggi berada di angka Rp8,26 miliar.

Marc Klok adalah pemain inti Persib yang punya menit bermain paling lama sejauh ini di tim hingga pekan ke-23 Liga 1 2023-2024.

Selain Marc Klok, berikut pemain termahal Persib:

1. Nick Kuipers

Pemain berdarah Belanda ini adalah benteng tangguh di sektor pertahanan. Sejak awal kedatangannya, posisi Nick tak tergantikan.

Penampilan impresif dan konsisten yang ditampilkannya membuat harga pasar Nick tergolong mahal, yakni mencapai Rp7,39 miliar.

Mantan pemain ADO Den Haag (Belanda) ini pun menjawab tingginya harga pasarnya dengan kesetiaan. Meski digoda klub lain, dia memutuskan bertahan karena terlanjur senang memperkuat Persib dan mencintai Bandung.

2.Febri Hariyadi

Pemain jebolan Diklat Persib ini juga dikenal sebagai salah satu winger terbaik di Indonesia. Sejak beberapa tahun terakhir, nilai pasarnya mengalami peningkatan. Saat ini, nilai Febri mencapai Rp5,65 miliar.

