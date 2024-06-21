7 BUMN Karya Dilebur, Lebih Banyak Untung atau Rugi?

JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini mengintegrasikan tujuh perusahaan BUMN Karya di sektor konstruksi alias karya ke dalam tiga klaster. Rencana tersebut dinilai logis dari sisi bisnis.

”Memang sudah sepatutnya dikonsolidasikan. Kenapa? Karena semuanya bermain pada wilayah yang sama, sehingga ada kanibalisme, predatory pricing,” ujar Pengamat BUMN dari Datanesia Institute, Herry Gunawan di Jakarta, Jumat (21/6/2024).

Dia menyebut agar keputusan penting yang diambil pemerintah tidak sekadar menyelamatkan perusahaan yang kondisinya sedang tidak baik. Apalagi hanya untuk menyelamantkan Wijaya Karya dan Waskita Karya.

”Karena punya beban, kewajiban yang begitu besar kemudian ditempelkan ke perusahaan yang relatif sehat,” ungkapnya.

”Pemerintah sudah punya pengalaman, coba berapa integrasi yang sudah dilakukan pemerintah. Benchmarking pada Integrasi yang sukses, jangan mengulang kesalahan pada integrasi yang sampai sekarang masih menimbulkan masalah,” tambah Herry.