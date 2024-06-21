Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Singgung Kesejahteraan, Ini Masukan Pekerja ke BUMN Perkeretaapian

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |11:28 WIB
Singgung Kesejahteraan, Ini Masukan Pekerja ke BUMN Perkeretaapian
BUMN Perkeretaapian (Foto: KAI)
A
A
A

JAKARTA - Ada sejumlah keputusan dan masukan dalam rapat pimpinan nasional Federasi Serikat Pekerja Pekeretaapian (FSPP). Di antaranya adalah mengenai kesinambungan BUMN di bidang perkeretaapian serta kesejahteraan para pekerja.

"Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan Perjanjian Kerja Bersama serta proses Good Corporate Governance (GCG) dalam pelaksanaan penugasan," kata Presiden FSPP Edi Suryanto dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (21/6/2204).

Selain itu, pihaknya juga mendukung dilanjutkannya perundingan dan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di BUMN bidang perkeretaapian baik di PT Industri Kereta Api (Persero) maupun PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI Group) demi menjaga agar hubungan industrial yang harmonis dan berkesinambungan

"Dengan mengkedepankan upaya kolaboratif, aspek keadilan dan bermartabat dari masing-masing pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176251/kereta_api-DGl5_large.jpg
Menhub Targetkan Reaktivasi Jalur KA di Jawa Barat Rampung 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/320/3146850/kereta_api_logistik-1Iob_large.jpg
Kurangi Truk ODOL, 959.139 Ton Kontainer Diangkut Pakai Kereta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/27/320/3108124/kereta_api-8AQU_large.jpg
Naik Kereta di Indonesia Lebih Cepat Mulai 1 Februari 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/320/3103763/beras-518X_large.jpg
Bulog Targetkan Serap Beras 3 Juta Ton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/320/3102793/krl-G2p9_large.jpg
Dirjen Kereta Api Sebut Penutupan Stasiun Karet Belum Jelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/20/320/3052096/kereta-tanpa-awak-masuk-ri-menhub-teknologi-baru-belum-banyak-di-negara-lain-wnbySrckdt.jpg
Kereta Tanpa Awak Masuk RI, Menhub: Teknologi Baru Belum Banyak di Negara Lain
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement