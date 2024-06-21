Advertisement
INSPIRASI BISNIS

Korban PHK, Ini Kisah Alumni Kartu Prakerja yang Jadi Entrepreneur

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |22:00 WIB
Korban PHK, Ini Kisah Alumni Kartu Prakerja yang Jadi Entrepreneur
Alumni Prakerja Sukses Jadi Enterpreneur (Foto: Okezone)
JAKARTA - Seorang entrepreneur bernama Agung telah mengikuti pelatihan yang disediakan pemerintah Indonesia melalui Program Kartu Prakerja secara berkelanjutan.

Dia salah satu alumni Program Kartu Prakerja yang merasakan langsung manfaat dari bentuk komitmen pemerintah dalam mencetak SDM yang bermutu ini.

Sebelumnya, Aguyng seorang karyawan. Namun, saat badai PHK terjadi di tengah pandemi COVID-19, Agung adalah salah satu orang yang terkena dampak.

Musibah itu tidak membuatnya lembek, malah membuka pikirannya untuk mencoba mencari nafkah lewat jalan lain, yakni menjadi entrepreneur. Menjual kopi, dijajalnya sebagai peruntungan.

Pelatihan yang diambilnya saat itu adalah belajar mengedit videO dasar bagi pemula. Ia ingin tahu bagaimana caranya memproduksi konten yang menarik sehingga bisa menjadi bahan promosi produk bisnisnya.

“Saya coba banting stir bagaimana caranya bisa terus ada pemasukan. Jadi, saya mencoba buat video, supaya jualan saya bisa jadi menarik,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/6/2024).

