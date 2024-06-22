Advertisement
Deretan 10 Saham Terbaik, SONA Naik 52%

Deretan 10 Saham Terbaik, SONA Naik 52%

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |11:48 WIB
Deretan 10 Saham Terbaik, SONA Naik 52%
10 Saham Terbaik Minggu Ini. (Foto ;okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 10 saham terbaik di pekan ini. Hal ini didukung IHSG yang mengalami penguatan sebesar 2,16% ke level 6.879,97 dari 6.734,83 pada penutupan pekan yang lalu.

Data BEI periode 19-21 Juni 2024 tercatat saham PT Sona Topas Tourism Industry Tbk (SONA) memimpin barisan saham top gainers.

SONA menguat 52,35% pekan ini menyusul gerak auto reject atas (ARA) pada Rabu-Kamis. Pada hari terakhir, nilai transaksi SONA masih tipis mencapai Rp359 juta, dengan volume 314,3 ribu lembar saham.

Kendati ada penguatan, tetapi SONA masih turun 18,7% dalam sebulan, dengna rentang area di Rp640-Rp1.505 per saham.

Posisi kedua ditempati oleh PT Makmur Berkah Amanda Tbk (AMAN) yang melesat 37,6 persen menyentuh level tertinggi dalam tiga bulan terakhir. Transaksi terakhir AMAN mencapai Rp2,44 miliar, dengan net-volume 21,3 juta lembar saham.

Di sisi lain Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 2,16 persen di 6.879,97 dalam sepekan. Nilai transaksi terakhir indeks menembus Rp18,44 triliun, net-volume 22,9 miliar.

Mengutip statistik BEI, Sabtu (22/6), berikut adalah deretan saham top gainers pekan ini:

1. PT Sona Topas Tourism Industry Tbk (SONA) melesat 52,34 persen di Rp975 dari Rp640

2. PT Makmur Berkah Amanda Tbk (AMAN) melejit 37,65 persen di Rp117 dari Rp85

3. PT Adhi Kartiko Pratama Tbk (NICL) menguat 35,14 persen di Rp250 dari Rp185.

4. PT Ladangbaja Murni Tbk (LABA) menanjak 34,81 persen di Rp182 dari Rp135

