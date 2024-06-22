Kesepakatan Tembus Rp94,4 Triliun, Pasokan Gas Bumi Diamankan untuk Domestik

JAKARTA – Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) PT PetroChina International Jabung Ltd. (PCJL) terus mendukung ketersediaan dan ketahanan energi nasional, termasuk untuk memenuhi kebutuhan industri serta jaringan gas rumah tangga di Tanah Air.

PetroChina International Jabung melakukan 3 Penandatangan Jual Beli Gas (PJBG) dari PSC Blok Jabung pada Jumat (21/6/2024) dalam kegiatan Forum Gas Bumi 2024 di Bandung pada 19-21 Juni 2024 di antaranya:

PetroChina International Jabung Ltd. dan PT Pertamina Hulu Rokan. Total Jumlah Kontrak (TJK) 69,750 TBTU Kontrak berlaku efektif sejak 8 Maret 2023 hingga 31 Desember 2026.

PetroChina International Jabung Ltd. dan PT Gemilang Jabung Energi. Total Jumlah Kontrak (TJK) 2,0832 TBTU Kontrak berlaku efektif sejak 27 Februari 2023 hingga 31 Desember 2026.

PetroChina International Jabung Ltd. dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Total Jumlah Kontrak (TJK) 1.475,6 MMSCF Kontrak berlaku efektif sejak 16 Desember 2022 hingga 26 Februari 2043.

“Penandatanganan PJBG dari Blok Jabung ini merupakan bentuk kepercayaan Pemerintah kepada PetroChina International Jabung. Hal ini juga merupakan komitmen nyata perusahaan untuk menjaga dan mewujudkan ketahanan energi nasional,” kata Vice President Business Support PetroChina International Jabung Ltd Gusminar dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (22/6/2024).

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) membuat kesepakatan senilai Rp94,4 triliun untuk gas bumi nasional melalui Forum Gas Bumi 2024.

Kesepakatan tersebut berasal dari penandatanganan dua Memorandum of Understanding antara Husky-CNOOC Madura Ltd. dan PT Pupuk Kujang serta Husky-CNOOC Madura Ltd. dan PT Cikarang Listrindo Tbk. Selain itu, juga satu Amandemen Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) antara EMP Bentu dengan PT Kilang Pertamina Internasional serta 27 PJGB.

“Dibutuhkan kesepahaman dari semua pihak agar optimasi pemanfaatan gas bumi dapat tercapai. Saya harap kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dan pembeli gas bumi dapat mendukung dan memiliki pandangan yang sama atas strategi komersialisasi ini,” kata Wakil kepala SKK Migas Shinta Damayanti.

Shinta Damayanti mengapresiasi kolaborasi dan kerja sama dari seluruh peserta dalam Forum Gas Bumi 2024. Shinta juga menyampaikan komitmen SKK Migas dalam mengoptimalkan produksi gas bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri dalam rangka meningkatkan multiplier effect dan perekonomian nasional.

“Komitmen ini perlu diimbangi dengan kepastian komersialisasi potensi gas, sehingga target produksi gas 12 BSCFD (miliar standar kaki kubik per hari) dapat tercapai,” ujarnya.