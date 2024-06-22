Pemain Baru Bank Digital, Saqu Perkuat Digitalisasi dengan 1 Juta Nasabah Baru

Ada Pemain Baru di Bank Digital Indonesia. (Foto: Okezone.com/Freepik)

BANDUNG – Pemain baru bank digital Astra yakni Bank Saqu memperkuat digitalisasi dengab 1 juta nasabah baru. Bank Saqu merupakan layanan perbankan digital dari PT Bank Jasa Jakarta besutan Astra Financial dan WeLab.

Chief Digital Business Officer PT Bank Jasa Jakarta Angela Lew Dermawan mengatakan, Bank Saqu memahami bahwa ada tren yang berkembang di kalangan pemuda yang ingin kehidupannya lebih baik.

"Kehidupan yang tidak hanya ditentukan faktor sosial ekonomi, tetapi juga kehidupan yang ditentukan oleh bagaimana setiap orang dapat berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia secara keseluruhan," kata dia, Sabtu (22/6/2024).

Bank Saqu meyakini bahwa digitalisasi ekonomi dan keuangan dapat membantu solopreneur di Indonesia untuk berkembang dan meningkatkan daya saing mereka. Seiring dengan digitalisasi yang memang tidak dapat dihindari, termasuk di industri perbankan, Bank Saqu meyakini bahwa melalui digitalisasi perbankan dapat turut memajukan Indonesia.

Bank Saqu menyasar generasi muda, terutama para solopreneur di Indonesia, mencakup pemilik usaha kecil, pekerja lepas, dan karyawan tetap dengan pekerjaan tambahan.

”Hanya dalam waktu 6 bulan sejak peluncuran Bank Saqu akhir November 2023 lalu, kami telah berhasil mendapatkan 1 juta nasabah. Inovasi dan pengalaman layanan keuangan yang menyenangkan, adalah kuncikesuksesan di era perbankan digital," tambah Angela.