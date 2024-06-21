Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Uang Rusak Bisa Ditukar di Bank Apa Saja? Ini Listnya

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |21:02 WIB
Uang Rusak Bisa Ditukar di Bank Apa Saja? Ini Listnya
Ilustrasi uang rusak (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Uang rusak bisa ditukar di bank apa saja? pembahasan ini perlu diperhatikan untuk nasabah yang ingin menukarkan uang rusaknya.

Uang rusak sendiri merupakan uang rupiah yang ukuran atau fisiknya telah berubah atau berbeda dari ukuran aslinya seperti, terbakar, robek, berlubang, mengerut, hingga hilang sebagian.

Lalu apakah uang rusak bisa ditukarkan di bank apa saja? ini listnya. Dirangkum dari berbagai sumber, nasabah dapat melakukan penukaran uang rusak tersebut pada Bank Indonesia (BI), BCA, Mandiri, BNI, BRI, dan lain sebagainya dengan berbagai syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Bank Indonesia (BI) sendiri telah merilis syarat penukaran uang rusak atau uang cacat pada situs PINTAR, antara lain yaitu :

1. Uang Rupiah Kertas

Uang rusak atau cacat akan ditukarkan atau diganti dengan nilai yang sama dengan nominalnya apabila memenuhi seluruh persyaratan berikut :

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183486/djp_akan_bisa_lihat_saldo_uang_digital-FM0m_large.jpg
DJP Bisa Intip Saldo Uang Digital Masyarakat Mulai 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176288/dapat_uang_rp1_juta-V8C2_large.jpeg
Panduan Mudah Dapatkan Uang Rp1 juta Sehari Tanpa Modal 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/320/3130066/dapat_uang-OmUx_large.jpeg
Berikut 5 Cara Nonton Youtube Langsung Dapat Uang Rp100.000 per Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/12/320/3130152/aplikasi_uang-q6Es_large.jpg
10 Cara Nonton YouTube Langsung Dapat uang Rp250.000 per Hari, Langsung Ditransfer!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/320/3129546/uang-2qPA_large.jpg
5 Cara Nonton Youtube Langsung Dapat Uang Rp100.000 per Hari, Yuk Coba Sekarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/320/3129545/mata_uang_di_indonesia-5Qlo_large.jpeg
Bukan Rp100.000, Inilah Nominal Rupiah Paling Tinggi yang Pernah Dicetak BI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement