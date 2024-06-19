Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Cek di Sini Harga Uang Koin Rp500 Tahun 1997 jika Dijual Laku Berapa?

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |06:41 WIB
Cek di Sini Harga Uang Koin Rp500 Tahun 1997 jika Dijual Laku Berapa?
Ilustrasi harga uang koin ( Foto : Freepik)
JAKARTA - Cek di sini harga uang koin Rp500 tahun 1997 jika dijual laku berapa? Hal ini menjadi salah satu pertanyaan bagi kolektor barang antik. Sebab, uang koin yang sudah lama menjadi incaran para kolektor untuk diabadikannya.

Salah satunya mengenai uang koin Rp500 tahun 1997 yang berbentuk bulat dengan gambar depannya ada bunga melati. Sedangkan, gambar belakangnya yakni Burung Garuda. Lantas berapa harganya?

Cek di sini harga uang koin Rp500 tahun 1997 jika dijual laku berapa dalam platform belanja online berbeda-beda.

Ada uang koin Rp500 bergambar bunga melati dijual seharga Rp150 juta.Beberapa toko online lainnya juga menjual uang koin ini dengan harga Rp99,9 juta. Di mana harga ini mendekati Rp100 juta.

Selain itu, untuk harga jual per koin berbeda-beda. Terdapat toko online yang menjual Rp5 ribu per koinnya, ada juga yang menjual Rp5 juta.

Sementara itu, pihak Bank Indonesia (BI) mencabut dan menarik uang Rupiah logam pecahan Rp500 gambar melati dengan tahun emisi 1991 dan 1997. Keputusan tersebut mulai berlaku pada 1 Desember 2023.

Layanan penukaran dapat juga dilakukan di Kantor Pusat maupun Kantor Perwakilan Bank Indonesia di seluruh Indonesia dengan terlebih dahulu melakukan pemesanan penukaran melalui aplikasi PINTAR yang diakses melalui https://www.pintar.bi.go.id, dengan mengacu pada ketentuan atau informasi yang disampaikan mengenai jadwal operasional dan layanan publik Bank Indonesia.

